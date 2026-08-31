Oral-B iO Aufsteckbürsten im Angebot: 10 Stück 38% günstiger

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Zähneputzen gehört zu den Dingen, über die man im Alltag kaum nachdenkt – bis plötzlich der letzte Bürstenkopf aufgebraucht ist. Wer eine Oral-B iO besitzt, kann sich jetzt einen ordentlichen Vorrat an Original-Aufsteckbürsten sichern: Das 10er-Pack "Sanfte Reinigung" kostet bei Amazon aktuell nur 44,11 Euro statt 70,58 Euro.

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Das sind 26,47 Euro Ersparnis – und vor allem bei einem Produkt, das regelmäßig ausgetauscht werden muss, macht sich ein guter Vorrat schnell bezahlt. Statt einzeln nachzukaufen, haben Sie mit diesem Paket gleich zehn neue Bürstenköpfe griffbereit.

Oral-B iO Aufsteckbürsten: 10 Stück für nur 44,11 Euro

Der aktuelle Amazon-Deal kann sich sehen lassen: Die Oral-B iO Aufsteckbürsten "Sanfte Reinigung" sind derzeit um 38 Prozent reduziert. Umgerechnet zahlen Sie damit nur rund 4,41 Euro pro Bürstenkopf.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Sanfte Reinigung, Weiß, 10 Stück © Oral-B

Die Aufsätze wurden speziell für die elektrischen Zahnbürsten der Oral-B-iO-Serie entwickelt. Bei dieser Variante steht eine sanftere Reinigung im Mittelpunkt. Laut Hersteller sollen die besonders weichen Borsten für eine schonende Reinigung sorgen und eignen sich damit insbesondere für Menschen mit empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch.

Trotz des sanfteren Gefühls soll natürlich gründlich geputzt werden. Die runde Form des Bürstenkopfs umschließt den einzelnen Zahn und ist auf die charakteristische Reinigungstechnologie der iO-Zahnbürsten abgestimmt.

Ein Vorrat, der sich im Badezimmer bezahlt macht

Das Interessante an diesem Angebot ist weniger irgendein spektakuläres Extra, sondern die Menge. Zehn Original-Bürstenköpfe reichen bei regelmäßigem Wechsel eine ganze Weile.

Und genau hier wird der Deal spannend: Bei einem aktuellen Gesamtpreis von 44,11 Euro landen Sie bei 4,41 Euro pro Aufsatz. Gegenüber der angegebenen UVP von 70,58 Euro bleiben 26,47 Euro mehr im Geldbörsel.

Auch bei Amazon scheint das Angebot auf Interesse zu stoßen. Laut der aktuell angezeigten Produktseite wurden mehr als 700 Packungen im vergangenen Monat gekauft. Dazu kommen 4,6 von 5 Sternen bei rund 1.946 Bewertungen. Amazon kennzeichnet den Artikel zudem als "Amazons Tipp". Diese Angaben sind allerdings Momentaufnahmen und können sich verändern.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Sanfte Reinigung, Weiß, 10 Stück © Oral-B

38 Prozent Rabatt auf ein Produkt, das Sie sowieso nachkaufen

Gerade Verbrauchsartikel sind für Vorratskäufe interessant: Sie kaufen nicht etwas, das anschließend ungenutzt im Schrank liegt, sondern etwas, das bei einer Oral-B iO ohnehin regelmäßig benötigt wird.

Die Deal-Daten auf einen Blick:

10 Oral-B iO Aufsteckbürsten "Sanfte Reinigung"

aktuell 44,11 Euro statt 70,58 Euro UVP

38 Prozent günstiger

26,47 Euro Ersparnis

nur 4,41 Euro pro Bürstenkopf

für empfindliche Zähne und Zahnfleisch konzipiert

Für Besitzer einer Oral-B iO ist das damit einer dieser unspektakulären, aber ziemlich cleveren Deals: einmal günstig auf Vorrat kaufen und für die nächsten Bürstenwechsel bestens ausgestattet sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.