Hunderte Tiere
Gigantischer Hai-Schwarm sammelt sich vor Strand
Der Drohnenpilot Adam Pflum hat auf seinem Instagram-Account ein spezielles Naturschauspiel gefilmt. Er dokumentierte, wie hunderte Haie im seichten Wasser des Masonboro-Naturreservats vor der Küste North Carolinas herumschwimmen.
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Laut Pflum sind die Tiere bis zu 1,5 Meter lang. Beim Schwarm könnte es sich um kleine Schwarzspitzenhaie handeln. Sie wandern jährlich an den Küsten North Carolinas vorbei.
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Im Spätsommer werden die Tiere aufgrund des wärmeren Wassers und der größeren Futtermengen in das Gebiet angelockt.
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