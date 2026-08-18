Gigantischer Hai-Schwarm sammelt sich vor Strand

Vor der Küste North Carolinas sammeln sich aktuell hunderte Haie im seichten Wasser.

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Der Drohnenpilot Adam Pflum hat auf seinem Instagram-Account ein spezielles Naturschauspiel gefilmt. Er dokumentierte, wie hunderte Haie im seichten Wasser des Masonboro-Naturreservats vor der Küste North Carolinas herumschwimmen.

Laut Pflum sind die Tiere bis zu 1,5 Meter lang. Beim Schwarm könnte es sich um kleine Schwarzspitzenhaie handeln. Sie wandern jährlich an den Küsten North Carolinas vorbei.

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Im Spätsommer werden die Tiere aufgrund des wärmeren Wassers und der größeren Futtermengen in das Gebiet angelockt.