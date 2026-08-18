Das erfolgreichste Rennpferd der Geschichte ist tot

Der legendäre italienische Traber Varenne ist im Alter von 31 Jahren gestorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Nachricht wurde am Dienstag von seinem früheren Fahrer bestätigt. Varenne hatte erst im Mai seinen 31. Geburtstag auf dem Gestüt LJ im süditalienischen Eboli gefeiert.

Der als "Il Capitano" (Der Kapitän) bekannte Hengst gilt als einer der erfolgreichsten Traber der Geschichte. In seiner fünfjährigen Rennkarriere gewann er 62 seiner 73 Starts und erzielte mehr als 6,3 Millionen Euro Preisgeld. Nach seinem Rückzug vom Rennsport im Jahr 2002 wurde er als Deckhengst eingesetzt.

Wert auf umgerechnet rund 7,5 Mio. Euro geschätzt

Varenne wurde am 19. Mai 1995 bei Ferrara geboren. Er stammte von dem US-Hengst Waikiki Beach und der italienischen Stute Jalmaz ab. Seinen Namen erhielt er nach der Avenue de Varenne in Paris, an der die italienische Botschaft liegt. Wegen seines dominanten Auftretens auf der Rennbahn erhielt er den Spitznamen "Il Capitano".

1998 wurde Varenne vom neapolitanischen Börsenmakler Enzo Giordano für rund 92.000 Euro gekauft. Nach seinen ersten großen Erfolgen stieg sein Wert rasant. Die italienische Wettorganisation SNAI erwarb später für knapp das Zwanzigfache eine Beteiligung von 50 Prozent an dem Pferd. Zu Varennes größten Erfolgen zählen drei Siege beim prestigeträchtigen Prix d'Amérique sowie drei Erfolge beim italienischen Gran Premio Lotteria di Agnano. 2001 gewann er zudem die Breeders Crown in den USA, damals das höchstdotierte Trabrennen der Welt. Es war der erste Sieg eines italienischen Pferdes bei diesem Wettbewerb seit 24 Jahren und brachte seinen Besitzern eine halbe Million Dollar ein.

Letzte Saison verlief nahezu perfekt

Seine letzte Saison verlief nahezu perfekt: Varenne gewann 13 seiner 14 Rennen und stellte dabei sechs Bahnrekorde auf. Am Ende seiner Karriere wurde sein Wert auf umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro geschätzt. Seine Popularität ging weit über den Pferderennsport hinaus. In Italien wurde sein Name zum geflügelten Wort. Wer als besonders schnell, stark und kaum zu schlagen gilt, wird bis heute mit Varenne verglichen.

Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida würdigte den Hengst. "Heute verlässt uns Varenne, wohl das großartigste Pferd, das je auf einer Trabrennbahn der Welt gelaufen ist", schrieb Lollobrigida in den sozialen Medien. Varenne habe Rekorde gebrochen, die größten internationalen Wettbewerbe dominiert und "unvergessliche Seiten in der Geschichte des Pferderennsports" geschrieben.