Blitz erschlägt Urlauberin in Griechenland

Eine deutsche Touristin ist auf Rhodos von einem Blitz getroffen und getötet worden. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt.

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Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel. Das berichteten übereinstimmend griechische Medien unter Berufung auf die Polizei. In der Ägäis wütet zurzeit ein schwerer Herbststurm. Das Paar war auf demnach Rhodos im Urlaub und hatte zuvor im Meer gebadet. Als die beiden anschließend am Strand entlanggingen, traf der Blitz die Frau.

Die 58-Jährige verlor das Bewusstsein und war beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits ohne Puls, wie das Nachrichtenportal Rodiaki.gr berichtete. Das Paar wurde in ein Gesundheitszentrum der Region gebracht. Dort wurde der Tod der Frau festgestellt. Ihr Ehemann erhielt wegen seiner leichten Verletzungen medizinische Hilfe. Die zuständigen Behörden untersuchen die genauen Umstände des Unglücks, so der griechische Rundfunk.