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Das ist die neue Supermarke in Hollywood

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© Getty Images
Die Liste an Filmrechten ist lang, von Avatar bis Titanic.
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Skydance-Chef David Ellison, Sohn des Oracle Milliardärs Larry Ellison, hat heute die Ankündigung des Jahrhunderts aus der Traumfabrik verkündet. Die Riesen-Fusion der Giganten Warner Bros. und Paramount soll nicht auf Kosten der Marken gehen.

Branchengigant vor Börsenwechsel

"Keine der beiden Firmen darf die andere verschlingen" heißt es von Ellison. Beide sollen gemeinsam in Zukunft unter dem Dach von "Skydance" erscheinen. Marken und Logo werden also jeweils bestehen bleiben, versichert Ellison.

Die Liste der Filmrechte des neuen Branchenprimus ist lang: Ob alte Klassiker wie Tom und Jerry oder Star Trek oder neuere Produktionen wie Harry Potter, Herr der Ringe, Avatar bis Games of Thrones. Gebündelt wird die Masse unter einem Dach.

Sender unter dem vereinten Dach sind außerdem unter anderem CBS, HBO, Nickelodeon und der News-Gigant CNN.

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Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die Aktie nach dem offiziellen Fusionsschluss in der kommenden Woche vom Nasdaq an die New York Stock Exchange (NYSE) umzieht. Dort wird sie ab dem 6. Oktober 2026 gehandelt.

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