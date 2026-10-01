Streaming-Hits im Oktober: Das dürfen Sie nicht verpassen

Die neue Schumi-Doku, "War", "Dexter" und "Nobody Wants This": Die 10 besten Streaming-Stars für den Oktober.

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Schumi-Fans haben sich den 2. Oktober schon rot im Kalender angestrichen: Da startet die neue Netflix-Doku "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" und beleuchtet das Jahr, in dem ihr Idol zum ersten Mal Weltmeister wurde.

Serien-Highlights

Aber nicht nur Formel-1-Fans können sich im Oktober auf einiges freuen: Sienna Miller und Dominic West gehen mit dem neuen Serien-Highlight "War" an den Start. Adam Brody und Kristen Bell wagen in "Nobody Wants This" den nächsten Schritt und ziehen zusammen. Und "Dexter" mordet in einer weiteren Staffel der Kultserie wieder.

Die Top Ten im Oktober

Hochspannung, große Gefühle oder Doku: Im Oktober haben Netflix, Amazon Prime und Co. für jeden etwas im Programm. Wir haben die zehn besten Streaming-Starts des Monats für Sie zusammengestellt:

"Schumacher '94" auf Netflix. © picture-alliance / Lacy Perenyi

"Schumacher '94": ab 2. Oktober, Netflix: 1994 wird Michael Schumacher zum ersten Mal Weltmeister. Interviews mit seiner Frau Corinna Schumacher und spannendes Archivmaterial beleuchten dieses wichtige Jahr für die Formel-1-Legende.

Familien-Highlight "Der Super Mario Galaxy Film". © Sky

"Der Super Mario Galaxy Film": ab 2. Oktober auf Sky und WOW: Endlich kommt der Familien-Blockbuster ins TV. Bowser Jr., der Sohn von Marios geschrumpftem Erzfeind, hat Prinzessin Rosalina verschleppt. Mario, Luigi, Peach, Yoshi und ihre Gefährten müssen ihre Heimat hinter sich lassen und zu einer Reise durch fremde Welten aufbrechen, um sie zu retten.

"War" mit Dominic West und Sienna Miller. © Sky

"War": ab 5. Oktober auf Sky und WOW: Die achtteilige Serie der Macher von "Lupin" und "Hijack" zeigt das Leben in zwei rivalisierenden Londoner Elitekanzleien und den Scheidungskrieg des Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des Filmstars Carla Duval (Sienna Miller).

Summer H. Howell als "Carrie". © Robert Falconer/Prime

"Carrie": ab 7. Oktober auf Prime Video: Die eindringliche Neuverfilmung des Klassikers von Stephen King erweitert die Vorlage, übersetzt sie in eine zeitgemäße Erzählung und gibt den Figuren neue Tiefe.

Netflix-Thriller "Animals". © Warrick Page/Netflix

"Animals": ab 9. Oktober auf Netflix: Mark Kimball (Ben Affleck) kandidiert als Bürgermeister von Los Angeles. Als sein Sohn entführt wird, müssen Mark und seine Frau Abigail (Kerry Washington) das Lösegeld auftreiben und finden sich in einem Netz aus Lügen und Betrug wieder.

"Friends and Sex Games" verspricht einen heißen Herbst. © Prime Video

"Friends and Sex Games": ab 16. Oktober auf Prime Video: Vier Paare lassen sich auf ein sexy Spiel ein, bei dem die Männer ihre Schlüssel in eine Schale werfen und ihre Frauen ziehen, mit wem sie die Nacht verbringen. Der Partnertausch läuft schnell aus dem Ruder und wird zum emotionalen Pulverfass. Mit Paula Kalenberg, Fridolin Sandmayer und Salka Weber.

Tom Hiddleston in "Tenzing". © Apple TV

"Tenzing": Ab 16. Oktober auf Apple TV: Das biografische Drama erzählt, wie Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) und Edmund Hillary (Tom Hiddleston) als Erste den Gipfel des Mount Everest erreichen. Mit Willem Dafoe.

Das Warten auf die dritte Staffel von "Nobody Wants This" hat ein Ende. © KATRINA MARCHINOWSKI/NETFLIX

"Nobody Wants This": ab 22. Oktober auf Netflix: In Staffel 3 beschließen Joanne (Kristen Bell) und Noah (Adam Brody), dass sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen und zusammenziehen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Dass Sasha (Timothy Simons) und Esther (Jackie Tohn) in die Datingwelt stolpern, macht es nur noch größer.

"Lupin" geht mit der vierten Staffel weiter! © Selly Sy/Netflix

"Lupin": ab 23. Oktober auf Netflix: Vier Jahre sind vergangen, in denen Assane (Omar Sy) im Gefängnis saß. Er hat sich fest vorgenommen, nichts mehr anzustellen und das Versprechen an seinen Sohn zu halten, bis eine geheimnisvolle Ankündigung in seinem Namen gemacht wird und er seine Unschuld beweisen muss.

"Dexter" mordet wieder. © Paramount

"Dexter: Wiedererwachen": ab 30. Oktober auf Paramount+: Staffel zwei bringt für Dexter und Harrison neue Gefahren und alte Geheimnisse, die sie an ihre Grenzen führen.