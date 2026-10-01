Streaming-Hits im Oktober: Das dürfen Sie nicht verpassen
Schumi-Fans haben sich den 2. Oktober schon rot im Kalender angestrichen: Da startet die neue Netflix-Doku "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" und beleuchtet das Jahr, in dem ihr Idol zum ersten Mal Weltmeister wurde.
Serien-Highlights
Aber nicht nur Formel-1-Fans können sich im Oktober auf einiges freuen: Sienna Miller und Dominic West gehen mit dem neuen Serien-Highlight "War" an den Start. Adam Brody und Kristen Bell wagen in "Nobody Wants This" den nächsten Schritt und ziehen zusammen. Und "Dexter" mordet in einer weiteren Staffel der Kultserie wieder.
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Die Top Ten im Oktober
Hochspannung, große Gefühle oder Doku: Im Oktober haben Netflix, Amazon Prime und Co. für jeden etwas im Programm. Wir haben die zehn besten Streaming-Starts des Monats für Sie zusammengestellt:
"Schumacher '94": ab 2. Oktober, Netflix: 1994 wird Michael Schumacher zum ersten Mal Weltmeister. Interviews mit seiner Frau Corinna Schumacher und spannendes Archivmaterial beleuchten dieses wichtige Jahr für die Formel-1-Legende.
"Der Super Mario Galaxy Film": ab 2. Oktober auf Sky und WOW: Endlich kommt der Familien-Blockbuster ins TV. Bowser Jr., der Sohn von Marios geschrumpftem Erzfeind, hat Prinzessin Rosalina verschleppt. Mario, Luigi, Peach, Yoshi und ihre Gefährten müssen ihre Heimat hinter sich lassen und zu einer Reise durch fremde Welten aufbrechen, um sie zu retten.
"War": ab 5. Oktober auf Sky und WOW: Die achtteilige Serie der Macher von "Lupin" und "Hijack" zeigt das Leben in zwei rivalisierenden Londoner Elitekanzleien und den Scheidungskrieg des Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des Filmstars Carla Duval (Sienna Miller).
"Carrie": ab 7. Oktober auf Prime Video: Die eindringliche Neuverfilmung des Klassikers von Stephen King erweitert die Vorlage, übersetzt sie in eine zeitgemäße Erzählung und gibt den Figuren neue Tiefe.
"Animals": ab 9. Oktober auf Netflix: Mark Kimball (Ben Affleck) kandidiert als Bürgermeister von Los Angeles. Als sein Sohn entführt wird, müssen Mark und seine Frau Abigail (Kerry Washington) das Lösegeld auftreiben und finden sich in einem Netz aus Lügen und Betrug wieder.
"Friends and Sex Games": ab 16. Oktober auf Prime Video: Vier Paare lassen sich auf ein sexy Spiel ein, bei dem die Männer ihre Schlüssel in eine Schale werfen und ihre Frauen ziehen, mit wem sie die Nacht verbringen. Der Partnertausch läuft schnell aus dem Ruder und wird zum emotionalen Pulverfass. Mit Paula Kalenberg, Fridolin Sandmayer und Salka Weber.
"Tenzing": Ab 16. Oktober auf Apple TV: Das biografische Drama erzählt, wie Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) und Edmund Hillary (Tom Hiddleston) als Erste den Gipfel des Mount Everest erreichen. Mit Willem Dafoe.
"Nobody Wants This": ab 22. Oktober auf Netflix: In Staffel 3 beschließen Joanne (Kristen Bell) und Noah (Adam Brody), dass sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen und zusammenziehen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Dass Sasha (Timothy Simons) und Esther (Jackie Tohn) in die Datingwelt stolpern, macht es nur noch größer.
"Lupin": ab 23. Oktober auf Netflix: Vier Jahre sind vergangen, in denen Assane (Omar Sy) im Gefängnis saß. Er hat sich fest vorgenommen, nichts mehr anzustellen und das Versprechen an seinen Sohn zu halten, bis eine geheimnisvolle Ankündigung in seinem Namen gemacht wird und er seine Unschuld beweisen muss.
"Dexter: Wiedererwachen": ab 30. Oktober auf Paramount+: Staffel zwei bringt für Dexter und Harrison neue Gefahren und alte Geheimnisse, die sie an ihre Grenzen führen.
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