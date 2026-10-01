"Geklaute Weihnachten": Arnie wird zu Santa Claus

Kurz vor seinem 80. Geburtstag realisiert Actionstar Arnold Schwarzenegger mit "The Man with the Bag" (dt. "Geklaute Weihnachten") seinen ersten Film für den Streamingdienst Prime Video.

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Mittwoch, 2. Dezember 2026, startet die Weihnachts-Actionkomödie bei Amazon Prime Video und erscheint damit passend zur Adventszeit. Der Trailer zu "The Man with the Bag" zeigt einen Weihnachtsmann in echter Bedrängnis, da sein roter Sack von einem rachsüchtigen Elf gestohlen wird. Dahinter steckt Awkwafina, die Weihnachten gefährdet. Die einzige Rettung: Santa rekrutiert einen Dieb von seiner Naughty List, der eine Truppe aus Kleinkriminellen zusammenstellt, um den Sack mit Elfen und Rentieren zurückzuholen.

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Prominente Besetzung

Die drei Hauptrollen übernehmen Darsteller mit völlig unterschiedlichen Karrierewegen. Austro-Legende Arnold Schwarzenegger wurde mit Actionfilmen wie "Terminator" und "Predator" weltbekannt und spielt nun Santa Claus. Awkwafina ist aus "The Farewell" und "Shang-Chi" bekannt, während Alan Ritchson durch die Prime-Video-Serie "Reacher" berühmt wurde und den Dieb verkörpert.

"Geklaute Weihnachten" © Hersteller

Rückkehr ins Weihnachtsgenre

Das Casting dürfte viele Filmfans neugierig machen, da Schwarzenegger hier erstmals für Prime Video vor der Kamera steht. In seiner letzten großen Hauptrolle spielte er in "Fubar" für Netflix. Kinder der 1990er-Jahre erinnern sich zudem an das Jahr 1996, als er in "Versprochen ist Versprochen" die Hauptrolle innehatte.