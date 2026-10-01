Bilderbuch kündigen Open Airs 2027 in Linz und Wien an

Die Kult-Band Bilderbuch kehrt auf die heimischen Bühnen zurück und kündigt große Open Airs für 2027 in Linz sowie auf der Wiener Arena-Wiese an.

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Die bekannten Live-Termine für die Bilderbuch Open Airs 2027 stehen fest: Die Band tritt am Samstag, 7. August 2027, in Linz bei Klassik am Dom auf. Danach folgen drei Konzerte in Wien im Arena Open Air am Dienstag, 14. September 2027, am Mittwoch, 15. September 2027, sowie am Donnerstag, 16. September 2027.

Bilderbuch auf neuen Wegen

In ihrer jüngsten Epoche schlug die Band den Weg der Unendlichkeit ein und wählte unvorhersehbare Pfade. Nach dem spontanen Austritt von Mizzy stieg Uche Yara ebenso spontan zur Lead-Gitarristin der Live-Besetzung auf. Beflügelt von dieser Veränderung rückte die Gruppe nah an die Fans heran: Mit drei "Pay As You Wish"-Konzerten im Wiener Flex sowie einer "Tonträger + Ticket Only"-Show in Berlin ging die Formation rund um den Album-Release bewusst den Weg der Alternative.

Bilderbuch © Thomas Zeidler

Heimische Arena Open Airs

Nach ersten Festivalauftritten in Singapur und Korea kehren Bilderbuch wieder auf die heimischen Bühnen zurück. Für den Sommer 2027 entschied sich die Band gegen die Hallenwände der Stadthalle und wählte stattdessen die Wiese der Wiener Arena für drei Shows in ihrem Quasi-Wohnzimmer.

Informationen zum Bilderbuch Ticketverkauf

Der Fan-Presale startet am Dienstag um 10:00 Uhr exklusiv über den Newsletter. Der reguläre Ticketverkauf für alle beginnt am Donnerstag, 8. Oktober, um 10:00 Uhr über Ö-Ticket.