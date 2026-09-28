Seiler und Speer gehen 2027 wieder auf Tournee

Nach ausverkauften Konzerten und neuen Songs setzen Seiler und Speer ihre Erfolgsgeschichte fort. Österreichs Publikumslieblinge haben für ihre Fans neue Live-Auftritte angekündigt.

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Für das Jahr 2027 haben Seiler und Speer neue Live-Auftritte angekündigt. Die Konzertreise führt das Duo am Samstag, 5. Juni 2027, auf den Salzburg Residenzplatz, am Freitag, 2. Juli 2027, nach Kufstein, am Donnerstag, 8. Juli 2027, zur Messe Graz, am Freitag, 9. Juli 2027, an die Donaulände in Linz und am Freitag, 16. Juli 2027, nach Waidhofen.

Großer Ansturm auf vergangene Auftritte

Nach einer ausverkauften Show im Wiener Ernst-Happel-Stadion verzeichnete die Band bei weiteren Konzerten eine hohe Nachfrage. Auftritte wie auf der Burg Clam waren innerhalb von 24 Stunden zweimal ausverkauft. Auch die Shows auf der Festung Kufstein, in Graz und an zahlreichen anderen Spielorten waren rasch ausverkauft.

Seiler und Speer © Thomas Zeidler

Neue Musik mit österreichischem Schmäh

Neben den Live-Erfolgen verzeichnet die Band musikalische Neuheiten. Mit dem Song "DAUNZN" präsentierten Seiler und Speer eine neue Facette ihres Sounds, gefolgt von der Single "Bisl weh". Der Titel kombiniert Melodien mit österreichischem Schmäh und emotionalen Geschichten. Das Publikum erwarten bei den kommenden Shows sowohl die bekannten Klassiker als auch die neuen Stücke.