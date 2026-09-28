Musik-Ikone tritt ab
Rod Stewart kündigt Abschiedstournee an
Rod Stewart startet im kommenden April in Dublins 3Arena seine finale Tournee unter dem Titel "The Final Encore". Der Vorverkauf für die Fanclub-Tickets beginnt am Dienstag, ehe am Freitag der allgemeine Kartenvorverkauf auf rodstewart.com startet. Nach über 60 Jahren auf der Bühne möchte sich der 81-jährige Sänger damit von seinen Fans weltweit verabschieden.
In einer Botschaft wandte sich der Musiker direkt an sein Publikum: "Meine lieben Freunde, die Zeit ist gekommen, mich vom Leben auf Achse zu verabschieden. Nach mehr als sechs Jahrzehnten wird 'The Final Encore' ganz sicher meine letzte Tour sein." Er fügte hinzu, dass er seit seinem 19. Lebensjahr die Musik singe, die er liebe, und dankte seinen Fans dafür, ihm ein außergewöhnliches Leben ermöglicht zu haben. Bei den Konzerten in Großbritannien und Irland wird Howard Jones als Support-Act auftreten, der für Hits wie "What Is Love?" und "Things Can Only Get Better" bekannt ist. Für den europäischen Teil der Tournee steht der Eröffnungsact noch nicht fest. Auf dem Programm stehen unter anderem Welthits wie "Maggie May", "You Wear It Well", "Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)", "Hot Legs" und "Da Ya Think I’m Sexy?".
Auch interessant
Erfolgreiche Operation am Herzen
Der zweifach in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommene Künstler – als Solokünstler sowie mit The Faces – verkaufte weltweit mehr als 250 Millionen Tonträger. Im August musste er wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in den USA absagen und bekam einen Stent am Herzen eingesetzt. Der Eingriff verlief erfolgreich, und sein Sprecher gab bekannt, dass sich der Sänger zu Hause gut erhole.
Familiäres Glück im Hause Stewart
Wenige Tage vor der Herz-Operation wurde der Musiker zum sechsten Mal Großvater, als seine Tochter Ruby und ihr Verlobter Jake Kalick ihren zweiten Sohn namens Otis bekamen. Rod Stewart ist mit dem Model Penny Lancaster verheiratet und hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Mit den bevorstehenden Shows verabschiedet sich die Musiklegende nun vom Tourneeleben.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden