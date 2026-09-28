MTV Video Music Awards: Taylor Swift holte Top-Preise

Das Musikvideo zum neuen Song "Patient Zero" feierte Weltpremiere.

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Los Angeles. Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA) die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. In der Top-Sparte setzte sich Swift mit "The Fate of Ophelia" gegen Madonna, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter und Gener8ion mit Rapper Yung Lean durch. Die Sängerin widmete ihren Preis der im August gestorbenen Country-Ikone Dolly Parton. Zudem wurde die Pop-Ikone mit einem neuen Sonderpreis ("Artist Director Honors") für Regiearbeit geehrt.

US-Pop-Ikone Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards. © EPA

Parton sei das "ultimative Showgirl" gewesen, sagte Swift in ihrer Dankesrede am Ende der Trophäenshow in Los Angeles. Sie holte auch die VMA-Trophäe in der Sparte "Beste Regie" für den Song "Opalite".

Madonna holte sieben von 13

Superstar Madonna räumte bei der Gala die meisten Trophäen ab. Die 68-Jährige war mit 13 Nominierungen als Favoritin im Rennen gegangen und holte am Ende sieben Preise, darunter als Künstlerin des Jahres, für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter an dem Song "Bring your Love" und in Sparten wie Kamera, Tanz und Album für ihr Musikvideo "Confessions II - The Film".

Madonna, die vor 23 Jahren ihren letzten musikalischen Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards hatte, eröffnete diesmal auch die Show mit einem fetzigen Medley von ihrem Album "Confessions on a Dance Floor II".

Preise gingen unter anderem auch an Sienna Spiro (Beste neue Künstlerin), Lisa (Best Pop), BTS (Song des Jahres, K-Pop, Beste Gruppe) und Ariana Grande für "hate that i made you love me" als Song des Sommers.

Die Trophäen-Show in Los Angeles wurde erstmals von Rapper Snoop Dogg moderiert. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Sonderpreis

Swift (36) nahm sichtlich stolz auch den neuen Sonderpreis für Regiearbeit entgegen. In den letzten 20 Jahren habe sie rund 60 Musikvideos gemacht, von denen sie 18 selbst geschrieben und inszeniert habe, betonte Swift. Sie würde es "wirklich lieben", bei Musikvideos Regie zu führen.

Mit dem neuen "Artist Director Honors"-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es zuvor in einer Mitteilung des Senders MTV. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards war Swift in der Vergangenheit schon sieben Mal für "Beste Regie" nominiert und holte allein in dieser Sparte vier Preise.

Nach der Verleihung des Sonderpreises feierte Swifts Musikvideo zu ihrem neuen Song "Patient Zero" Weltpremiere, als es während der Show gezeigt wurde. Das Lied handelt von einer toxischen Beziehung. Die Hollywood-Stars Dakota Johnson und Colin Farrell treten in dem Video als streitendes Liebespaar auf. Johnson, die Swift den Preis überreichte, pries die Musikerin als visionäre Geschichtenerzählerin.