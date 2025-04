Alcaraz erreicht erstmals Halbfinale nach Dreisatz-Sieg

Carlos Alcaraz hat sich nach einem Dreisatz-Krimi gegen Arthur Fils erstmals ins Halbfinale von Monte Carlo gespielt. Der Spanier trifft nun auf Landsmann Davidovich Fokina.

Carlos Alcaraz zitterte sich am Freitag ins Halbfinale der Monte Carlo Masters. Der Weltranglisten-Dritte benötigte 2:23 Stunden, um den französischen Youngster Arthur Fils mit 4:6,7:5,6:3 zu bezwingen. Das Match markierte Alcaraz' erstes Halbfinale im Fürstentum.

Kritische Momente überstanden

Der 21-jährige Spanier zeigte Nervenstärke: Bei 5:5,0:40 im zweiten Satz wehrte er drei Breakbälle ab. Im Entscheidungssatz drehte er einen 1:3-Rückstand. "Ich wollte einfach stark bleiben und auf meine Chancen warten", sagte Alcaraz. "Sein Level ist derzeit hoch und er übt sehr viel Druck auf seine Gegner aus."

Spanisches Duell im Halbfinale

Nächster Gegner ist Alejandro Davidovich Fokina, der Alexei Popyrin glatt in zwei Sätzen besiegte. Ein Turniersieg würde Alcaraz in der Weltrangliste an Alexander Zverev (Nr. 2) vorbeiziehen lassen.

De Minaurs Dominanz

Parallel sorgte Alex de Minaur für Furore: Der Australier schlug Grigor Dimitrow in unter 45 Minuten ohne Game-Gewinn ("Bagel"). Zuvor hatte er bereits Daniil Medwedew deklassiert.