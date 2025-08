Trumps Zölle gefährden 1.000 Jobs in Niederösterreich

Mitten im transatlantischen Handelsstreit mit den USA schrillen in Niederösterreich die Alarmglocken. Trumps Zollhammer könnte die Wirtschaft ausbremsen und tausend Jobs bedrohen.

Die vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump ab 7. August angekündigten Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Exporte in die USA könnten Niederösterreichs Wirtschaft einen Rückgang des Wachstums um 0,16 Prozent bescheren und damit verbunden rund 1.000 Arbeitsplätze gefährden. Das prognostiziert die UniCredit Bank Austria in einer aktuellen Studie zum Thema.

Noch stärker wäre der zu befürchtende Jobverlust laut NÖ Wirtschaftspressedienst in den Bundesländern Steiermark und Oberösterreich, wo durch die US-Strafzölle 2.400 bzw. 2.300 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen.