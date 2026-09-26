Platz 1
Nockis bremsen Miley Cyrus in den Charts aus
Die Nockis haben sich die Spitze der österreichischen Album-Charts gesichert. Mit ihrem neuen Album "Eins" landete die Gruppe ganz oben in der Wertung.
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Erfolg in den heimischen Charts
Dabei konnte die Formation einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen und bremste sogar Miley Cyrus aus. Die Künstlerin war mit ihrem Hit-Album "Bass Persuades" erst letzte Woche direkt auf Platz 1 eingestiegen und belegt jetzt den zweiten Platz.
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