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Platz 1

Nockis bremsen Miley Cyrus in den Charts aus

Die Nockis
© Facebook
Mit ihrem neuen Album "Eins" stürmen die Nockis and die Spitze der österreichischen Album-Charts. Dabei lassen sie sogar Miley Cyrus hinter sich.
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Die Nockis haben sich die Spitze der österreichischen Album-Charts gesichert. Mit ihrem neuen Album "Eins" landete die Gruppe ganz oben in der Wertung.

Miley Cyrus
Miley Cyrus © GC Images

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Erfolg in den heimischen Charts

Dabei konnte die Formation einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen und bremste sogar Miley Cyrus aus. Die Künstlerin war mit ihrem Hit-Album "Bass Persuades" erst letzte Woche direkt auf Platz 1 eingestiegen und belegt jetzt den zweiten Platz.

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