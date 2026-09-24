Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Enrique Iglesias

Das Gewinnspiel endet am 26. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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In Österreich ist die Stadion-Saison in puncto Konzerte bereits vorbei. Da lieferten die Toten Hosen vor knapp zwei Wochen ein lautstarkes Finale. In grenznahen Bratislava wird freilich noch Open Air abgefeiert. Und das mit niemand Geringerem als Enrique Iglesias!

Enrique Iglesias zündet am Samstag in Bratislava das große Latino-Pop-Feuerwerk. © Getty Images

Enrique Iglesias sorgt für Maga-Stimmung. © Getty Images

Der Latino-Pop-Schnuckel zündet am Samstag (26. September) im Národný Futbalový Stadión seine neue heiße Hit-Show rund um 170 Millionen-fach verkaufte Pop-Hymnen wie "Hero," "Bailando," "Escape," oder "Tonight (I’m Lovin’ You)". Das Grande Finale seiner Welt-Tournee, die in heuer u.a. ja auch beim FIFA Fan Festival in Monterrey abrocken ließ.

Enrique Iglesias am Samstag in Bratislava - mit oe24 sind Sie live dabei!

Österreich-Stop gibt es dabei natürlich keinen, aber mit oe24 sind Sie beim Latino Pop-Hit des Jahres dennoch live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt 50x2 Tickets für Enrique Iglesias am 26. September in Bratislava. Gleich reinklicken und am Samstag zu Welthits wie "Bailando,”, "Escape," oder “Hero" abtanzen. Gleich reinklicken!