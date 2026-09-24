Milli-Vanilli-Star: Pleite trotz Millionen-Hits

Einst feierte er mit Milli Vanilli weltweite Nummer-eins-Hits und verkaufte Millionen Tonträger, heute kämpft Fab Morvan vor Gericht um seine wirtschaftliche Existenz. Seine Finanzen musste er jetzt im Scheidungskrieg offenlegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Verbindung zwischen Fab Morvan und seiner ehemaligen Managerin Kim Marlowe war über Jahrzehnte hinweg ein streng gehütetes Geheimnis. Erst im Jahr 2024 kam ans Licht, dass die beiden am 3. Dezember 1998 den Bund der Ehe geschlossen hatten, nachdem Marlowe offiziell die Scheidung einreichte. Während das Verfahren bis heute andauert, hat sich der Musiker längst ein neues Leben aufgebaut.

Seit zwei Jahrzehnten lebt Morvan glücklich mit seiner niederländischen Lebensgefährtin Tessa van der Steen in Amsterdam. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Sacha, Solange sowie die Zwillinge Vince und Paris. Doch die Altlasten aus seiner Vergangenheit holen den einstigen Popstar nun mit voller Wucht ein, da der Scheidungsstreit mit seiner Ex-Partnerin vor den US-Behörden eskaliert.

Ernüchternde Zahlen: Morvan verdient kaum genug zum Leben

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, über die US-Medien wie "TMZ" und "E! News" berichten, legte der Künstler seine gesamten Einkünfte und Reserven offen. Demnach bezieht Morvan ein monatliches Gehalt von 1.846 Dollar, was rund 1.620 Euro entspricht, sowie einen variablen Bonus von 1.500 Dollar beziehungsweise rund 1.316 Euro. Damit beläuft sich sein monatliches Gesamteinkommen auf 3.346 Dollar oder umgerechnet 2.937 Euro, was im Jahr knapp 40.000 Dollar oder rund 35.117 Euro ausmacht.

Auf der hohen Kante liegt bei dem Musiker so gut wie nichts mehr: Seine Ersparnisse bezifferte er auf weniger als 3.845 Dollar, also rund 3.373 Euro. Diesen überschaubaren Einnahmen stehen jedoch monatliche Fixkosten in Höhe von 9.261 Dollar oder rund 8.130 Euro gegenüber. Um den gemeinsamen Familienalltag in den Niederlanden überhaupt finanzieren zu können, muss seine Lebenspartnerin Tessa einspringen und übernimmt monatlich mehr als 5.000 Dollar beziehungsweise rund 4.389 Euro der anfallenden Kosten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Hohe Forderungen der Ex und der Skandal der 80er-Jahre

Die Gegenseite zeigt im Verfahren indes keine Nachsicht: Kim Marlowe fordert im laufenden Scheidungszoff die Erstattung von Anwaltskosten in Höhe von 50.000 Dollar, was rund 43.897 Euro entspricht. Zudem verlangt sie weitere 25.000 Dollar beziehungsweise rund 21.948 Euro für das Honorar eines Finanzprüfers, der Morvans Vermögensverhältnisse durchleuchten soll. Morvan selbst gab vor Gericht zu Protokoll, dass er diese Summen schlichtweg nicht aufbringen kann.

Dass von dem einstigen Weltruhm finanziell kaum etwas übrig blieb, wurzelt in der dramatischen Geschichte von Milli Vanilli. Ende der 1980er-Jahre eroberte Morvan gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Rob Pilatus die Charts im Sturm, landete Mega-Hits wie "Girl You Know It’s True", verkaufte über 15 Millionen Platten und gewann sogar einen Grammy. Als aufflog, dass die beiden gutaussehenden Männer auf der Bühne lediglich die Lippen bewegten und die Musik von Studiosängern stammte, platzte die Illusion jäh. Die Milliardengewinne flossen damals an Starproduzent Frank Farian, Plattenfirmen und Songwriter. Bis heute hält sich Morvan mit Live-Auftritten bei 80er- und 90er-Jahre-Nostalgieshows über Wasser – reich geworden ist der Popstar an seinem einstigen Weltruhm jedoch nie.