Applegate: Rührendes Lebenszeichen nach Klinik!

Große Erleichterung bei den Fans von US-Schauspielerin Christina Applegate nach Monaten banger Ungewissheit. Der beliebte TV-Star meldete sich nach einer langen Behandlung im Spital mit einem persönlichen Video auf Instagram und präsentierte dabei einen neuen Look.

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Monatelang herrschte große Sorge um den Gesundheitszustand von Christina Applegate, die dem weltweiten Fernsehpublikum vor allem als Kult-Tochter Kelly Bundy aus der Hitserie "Eine schrecklich nette Familie" in Erinnerung ist. Die Schauspielerin musste zuletzt über Monate hinweg im Spital medizinisch versorgt werden, wodurch die Sorgen ihrer treuen Fangemeinde von Woche zu Woche wuchsen. Nun gab die beliebte Darstellerin endlich Entwarnung: Mit einem berührenden und zugleich humorvollen Clip auf Instagram trat sie erstmals wieder vor die Kamera.

Obwohl ihr die kräftezehrenden Wochen und Monate im Spital deutlich ins Gesicht geschrieben stehen, bewies Applegate einmal mehr ihren unerschütterlichen Lebensmut. Mit einem strahlenden Lächeln präsentierte sie ihren Followern ihre frisch gefärbten, blonden Haare. Das Styling stammt von Promi-Hairstylist David Stanwell, dem sie in ihrem emotionalen Beitrag ausdrücklich dankte.

Galgenhumor trotz Spitals-Drama: Scherz über Fleck auf der Wange

Was ihre Anhänger neben der optischen Verwandlung am meisten berührte, war der unverwüstliche Humor der Schauspielerin. Applegate verlor trotz schwerer gesundheitlicher Rückschläge ihren Witz nicht in der Klinik. In der Bildunterschrift zu ihrem kurzen Video kommentierte sie ihr Aussehen gewohnt selbstironisch: "Neue Haarfarbe, neuer komischer Fleck auf meiner Wange, haha, danke."

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Die ehrliche Aufnahme zeigt eine Frau, die sich trotz der immensen Belastungen durch ihre schwere Erkrankung nicht versteckt. Ihre liebevolle Botschaft an den Friseur und die Welt unterstreicht, wie viel Kraft ihr die kleinen Momente des Alltags geben. Für Millionen Bewunderer weltweit gilt sie seit langem als echtes Vorbild im Umgang mit schweren Schicksalsschlägen.

Chronischer Kampf: Die unheilbare Diagnose Multiple Sklerose

Hinter den jüngsten Spitalsaufenthalten steht ein jahrelanger, kräfteraubender Kampf gegen eine unbarmherzige Krankheit. Im August 2021 machte Christina Applegate öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose (MS) leidet. Bei der chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems greift das körpereigene Abwehrsystem die schützenden Schichten der Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark an. Die Krankheit gilt bis heute als unheilbar und verläuft meist in unvorhersehbaren Schüben.

Die typischen Symptome der Nervenerkrankung belasten Betroffene massiv:

Sehstörungen und Beeinträchtigungen des Augenlichts Anhaltendes Kribbeln oder taube Stellen an Händen und Beinen Schwere Gleichgewichtsstörungen und Gangunsicherheiten Plötzliche Lähmungserscheinungen in unterschiedlichen Körperregionen Chronische Erschöpfung (Fatigue), die den Alltag extrem einschränkt

Erste Anzeichen schon 2019: Ein langer Leidensweg

Bereits Jahre vor der offiziellen Diagnose im Sommer 2021 machten sich erste Alarmsignale bemerkbar. Schon um das Jahr 2019 herum verspürte Applegate ein seltsames Kribbeln in den Zehen, das sie zunächst nicht einordnen konnte. Mit der Zeit verlor sie immer wieder das Gleichgewicht, was ihr die Fortbewegung zunehmend erschwerte. In der Folge war die Schauspielerin beim Gehen auf einen Gehstock angewiesen, zeitweise musste sie sich sogar im Rollstuhl fortbewegen.

Besonders während der Dreharbeiten zu ihrer gefeierten Netflix-Serie "Dead to Me" traten außergewöhnliche und heftige Schmerzen in den Beinen sowie unkontrollierbares Zittern auf. Trotz dieser extremen körperlichen Qualen zog sie die Dreharbeiten damals tapfer durch. Ihr aktuelles Video beweist nun einmal mehr: Christina Applegate lässt sich von der heimtückischen Nervenkrankheit nicht unterkriegen und kämpft mit ungebrochenem Lebenswillen weiter.