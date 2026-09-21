Familie und Stars nehmen Abschied von Hayden Panettiere

Rund 150 Menschen haben in Malibu von Hayden Panettiere Abschied genommen. Besonders emotional wurde es beim Wiedersehen ihrer "Nashville"-Kollegen.

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Am Samstagabend versammelten sich in der "Pacific Church" in Malibu Familie, Freunde und zahlreiche Hollywood-Stars zur Gedenkfeier für die verstorbene Schauspielerin. Vor Beginn wurden vor der Kirche weiße Tauben freigelassen, während Freunde und Angehörige schweigend zusammenstanden.

"Nashville"-Kollegen halten Reden

Unter den Gästen waren laut "TMZ" unter anderem Connie Britton, Beverly D’Angelo, Evan Ross, Cameron Richardson und Caroline D’Amore. Auch Paris Hilton erwies Panettiere die letzte Ehre.

Besonders bewegend war das Wiedersehen ehemaliger Kollegen aus der Erfolgsserie "Nashville". Jonathan Jackson kämpfte laut Augenzeugen mit seinen Gefühlen und brach in Tränen aus. Sein Serienkollege Sam Palladio stand ihm zur Seite und tröstete ihn.

Connie Britton und Charles Esten hielten Reden über ihre gemeinsame Zeit mit Panettiere. Esten sang außerdem einen Song aus der Serie. Dabei konnten viele Gäste ihre Tränen nicht zurückhalten.

Familie nimmt Abschied

Auch Panettieres Vater Skip kam zur Gedenkfeier. Er trug einen Anzug und einen traditionellen Blumenkranz im hawaiianischen Stil um den Hals. Panettieres Tochter Kaya wurde auf Hawaii geboren.

Ihre Mutter Lesley Vogel fehlte bei der Zeremonie. Laut dem vorliegenden Bericht soll es einen familiären Notfall gegeben haben. Auch Schauspielerin Ruby Rose nahm an der Trauerfeier teil. Wenige Tage zuvor hatte sie öffentlich über den Verlust ihrer "besten Freundin" gesprochen.

Ermittler untersuchen Todesfall

Panettieres Ex-Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach Hickerson blieben der Gedenkfeier fern. Laut US-Medien zeigten beide Verständnis dafür, nicht eingeladen worden zu sein.

Hayden Panettiere war einen Monat zuvor in South Carolina gestorben. Die Schauspielerin soll dort in einer Ferienwohnung mit Brian und Zach Hickerson gelebt haben. Sie erlitt einen Herzstillstand. Laut dem vorliegenden Bericht gehen die Ermittler davon aus, dass Panettiere an einer mit Fentanyl versetzten Oxycodon-Tablette starb. Die US-Drogenbehörde DEA ermittelt.