Erstmals werden Pfleger aus Kolumbien für OÖ geholt

Pflegekräfte haben seit1. Jänner 2026 offiziell den Status von Schwerarbeitern. Das mögliche Pensionsantrittsalter von 60 Jahren wird nochmals einen Schwung an Bewerbern bringen.

OÖ. Die Gesamtstrategie Pflege 2040 zeigt Wirkung. "Mit unserer Fachkräftestrategie setzen wir gezielt Maßnahmen, um mehr Menschen für den

Pflegeberuf zu gewinnen und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Unser Kurs stimmt. Mehr Fachkräfte bedeuten mehr belegte Betten in den Heimen, mehr Unterstützung für die häusliche Pflege und mehr Sicherheit für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg

sind, um die Aufgaben der Zukunft zu meistern", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Von den 12.773 Betten in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind mit Ende 2025 11.274 belegt – ein Plus von 237 Betten und somit so viele wie noch nie. Es gibt einen deutlichen Rückgang jener Betten, die aufgrund von Personalmangel leerstehen.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2022 ist die Zahl bis Ende 2025 um 553 gesunken. Ein weiterer Rekordwert: 1.500 Fachkräfte haben ihre Ausbildung in der Langzeitpflege in den Jahren 2024

und 2025 abgeschlossen.

Die neue Beratungsstelle für Ausbildungen bei ALTER OÖ, die seit September aktiv ist, war in kurzer Zeit stark nachgefragt: es gab mehr als 2.900 Kontakte und über 530

vertiefende Beratungen in fünf Monaten.

Das Pflegestipendium wurde mit Jahreswechsel valorisiert und beträgt nun monatlich und einkommensunabhängig 658,40 Euro für Personen, die sich in einer Pflegeausbildung

befinden. Im letzten Jahr wurden 512 Anträge bewilligt und damit mehr als 4,7 Mio. Euro an Unterstützungsleistungen ausbezahlt.

Derzeit arbeiten 204 internationale Pflegekräfte aus den Philippinen in oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen. Heuer

kommen erstmalig auch Pflegekräfte aus Kolumbien nach Oberösterreich. Insgesamt sind für das Jahr 2026 101 Einreisen geplant.

Zur besseren Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie werden derzeit Ausbildungen in Teilzeit und berufsbegleitendausgeweitet. Die Ausbildung zur Heimhilfe wird bereits in digitaler Form angeboten.