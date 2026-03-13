Business4Kids: Unternehmensboss auf Zeit

In den Sommerferien soll ein Programm in St. Pölten Kindern Einblicke in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ermöglichen. Rund 160 Kinder können im Juli bei „Business4Kids“ teilnehmen und Betriebe sowie Berufsfelder kennenlernen. Die Nachfrage ist groß.

Ferienprogramme sollen im Idealfall Betreuung mit Lern- und Freizeitangeboten verbinden. So ein Angebot ist etwa die Ferienwoche "Business4Kids“, die vom Familienland Niederösterreich gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich organisiert wird und von 20. bis 24. Juli im WIFI St. Pölten stattfindet. Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren werden dabei eine Woche lang unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen. Geplant sind Workshops etwa zu Technik, Kreativität, Medienkompetenz, Ernährung sowie Sport und Bewegung. Die Kinder können sich etwa auch als Radio- und Fernsehmoderator bzw. -moderatorin beim ORF Niederösterreich ausprobieren.

Einblicke in Unternehmen und Berufe

Teil des Programms sind auch Besuche bei niederösterreichischen Unternehmen und Institutionen. Kinder sollen dabei Einblicke in wirtschaftliche Abläufe und verschiedene Lehrberufe erhalten. Ziel sei es, jungen Menschen möglichst früh unterschiedliche Bereiche näherzubringen, sagte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Die Betreuung der Kinder liegt laut Teschl-Hofmeister "natürlich in der Hand von ausgebildeten Freizeitpädagogen". Mit dem (kostenlosen) Familienland-Pass ist die Teilnahme kostenlos, auch die Verpflegung ist laut Veranstaltern inkludiert.

Land NÖ unterstützt Ferienprogramme

Das Land unterstützt Gemeinden laut eigenen Angaben sowohl finanziell als auch organisatorisch bei der Ferienbetreuung. Förderungen gibt es etwa für Personalkosten bei ganztägigen Schulstandorten oder über spezielle Landesförderungen. In der Vergangenheit boten rund 75 Prozent der Gemeinden im Sommer Betreuungsangebote an – für rund 2.500 Kinder.