Hollywood-Star ist kaum wiederzuerkennen

Nicolas Cage zog bei der Eröffnung des neuen Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles alle Blicke auf sich. An der Seite seiner Ehefrau präsentierte sich der Oscarpreisträger mit ergrautem Haupthaar und dichtem Bart.

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Die feierliche Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles geriet für Filmfans und Society-Beobachter zu einem echten Hingucker. Unter den zahlreichen prominenten Gästen stach vor allem US-Schauspieler Nicolas Cage hervor, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Riko Shibata über den roten Teppich schritt. Der Ausnahme-Mime wählte für das Event eine Kombination aus einem dunkelblauen Sakko, einem klassischen weißen Hemd und einer markanten, tiefschwarzen Sonnenbrille. Für das größte Tuscheln unter den anwesenden Fotografen sorgte jedoch nicht seine modische Garderobe, sondern sein stark verändertes Erscheinungsbild.

Cage präsentierte sich der Öffentlichkeit mit komplett grauem Haar und einem farblich exakt abgestimmten Vollbart. Dieser Anblick markiert eine radikale optische Zäsur im Vergleich zu seinen bisherigen Auftritten, bei denen er über viele Jahre hinweg auf eine kräftige, rotbraune Haarpracht setzte. Ob der Schauspieler nun endgültig zu seiner natürlichen Haarfarbe steht oder ob die markante Typveränderung auf eine neue Filmrolle zurückgeht, ließ er vor Ort offen.

Radikaler Farbwechsel innerhalb weniger Monate

Noch vor wenigen Monaten bot sich den Fans ein völlig anderes Bild. Als Nicolas Cage im vergangenen Juni bei der zweiten Ausgabe der Promi-Sportveranstaltung Smash for Good Pickleball Challenge von Mookie Betts im Griffin Club von Los Angeles antrat, zeigte er sich noch in gewohnter Manier mit dunkel getöntem Schopf. Der abrupte Wechsel zu Silberhaar nährt in Branchenkreisen die Vermutung, dass eine anstehende Drehverpflichtung hinter der Verwandlung stecken könnte.

So hat man Nicolas Cage noch nie gesehen. © FilmMagic

Ein Blick auf seinen aktuellen Terminkalender liefert jedoch reichlich Stoff für Spekulationen. Für den am 18. November anlaufenden Spielfilm Madden von Regisseur David O. Russell, in dem Cage die titelgebende NFL-Legende John Madden verkörpert, wurden die Dreharbeiten bereits im Jahr 2025 abgeschlossen. Erste Standbilder zeigen ihn dort noch mit braunen Haaren. Auch im geplanten Agententhriller Fortitude zeigt er sich brünett, während seine Sprechrolle als Spider-Noir im Animationsfilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse für das Jahr 2027 keine optische Veränderung vor der Kamera verlangt. Sogar die Fortsetzung Lords of War unter Regisseur Andrew Niccol, in der Cage erneut als Waffenhändler Yuri Orlov zu sehen ist, gilt bereits als abgedreht. Laut der Filmdatenbank IMDb stehen allerdings fünf weitere Produktionen in den Startlöchern, die den grauen Haarschopf erklären könnten.

Familiäre Wurzeln und privates Glück

Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Gattin Riko Shibata, mit der er seit dem Jahr 2021 verheiratet ist. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens August, zudem brachte Cage zwei erwachsene Kinder aus seinen früheren Beziehungen mit Christina Fulton und Alice Kim in die Familie mit ein. Shibata zeigte sich gewohnt stilsicher an der Seite ihres Mannes und genoss das Blitzlichtgewitter sichtlich.

Obwohl Nicolas Cage selbst nie in einem Kinofilm von Star-Wars-Schöpfer George Lucas mitwirkte, ist die persönliche Verbindung zum neuen Museum eng. Sein berühmter Onkel, Star-Regisseur Francis Ford Coppola, arbeitete über Jahrzehnte hinweg intensiv mit George Lucas zusammen und ließ es sich nicht nehmen, der Museumseröffnung persönlich beizuwohnen. Das bereits 2013 angekündigte Kulturprojekt öffnet am Dienstag für das reguläre Publikum. Auf dem rund 5,3 Hektar großen Areal bietet der fünfstöckige Museumsbau unter anderem zwei moderne Kinosäle für Filmkunst aller Epochen.