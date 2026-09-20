"Albtraum" - Große Sorge um Frankie Muniz (40)

Frankie Muniz, bekannt aus der Erfolgsserie "Malcolm mittendrin", gewährt seinen Fans einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in sein Leben.

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Der 40-jährige Schauspieler beschreibt die vergangenen Wochen als eine der schwierigsten Phasen, die er bislang erlebt habe.

Auf Instagram veröffentlichte Muniz ein Foto von sich und schrieb dazu, dass die vergangenen sechs Wochen für ihn einem "Albtraum" geglichen hätten. Vieles habe sich gleichzeitig schwer, unklar und überwältigend angefühlt. Er habe den Eindruck gehabt, dass sein bisheriges Leben auseinanderfalle.

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Erst im Juli hatte Muniz öffentlich gemacht, dass seine Ehe mit Paige Price nach sechs Jahren beendet ist. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, der 2021 geboren wurde. Damals hatte Muniz die Beziehung unter anderem als tiefe Freundschaft beschrieben.

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Lebenskrise

Trotz der schwierigen Zeit versucht der Schauspieler, nach vorne zu blicken. Er glaube, dass er eines Tages auf diese Phase zurückschauen und erkennen werde, dass sie notwendig gewesen sei, um Veränderungen in seinem Leben anzustoßen. Dabei gehe es ihm nicht darum, nach aussen eine perfekte Version seiner selbst zu präsentieren, sondern darum, sich ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

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Seinen Beitrag schliesst Muniz mit einer Botschaft an seine Fans: Dieser Tiefpunkt sei nicht das Ende seiner Geschichte. Vielmehr wolle er nun die schwierige und notwendige Arbeit beginnen, um sein Leben neu zu ordnen.

Unter dem Beitrag erhielt der ehemalige Kinderstar zahlreiche aufmunternde Kommentare. Fans und Prominente sprachen ihm Mut zu und signalisierten, dass er mit seinen Problemen nicht allein sei.