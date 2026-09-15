Berührend
Michael J. Fox: Emmy-Rede rührt alle zu Tränen
Bei der Verleihung der Emmys am Montag sorgte der 65-jährige Star aus "Zurück in die Zukunft" für stehende Ovationen, als er im Rollstuhl die Bühne betrat. Michael J. Fox nahm im Rahmen der Veranstaltung den angesehenen Bob Hope Humanitarian Award entgegen.
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Seine Kollegin Nicole Kidman (59) brach während der emotionalen Ansprache in Tränen aus, während auch Harrison Ford (84) sichtlich ergriffen wirkte. Mit Ford stand der Schauspieler zuletzt gemeinsam für die Serie "Shrinking" vor der Kamera, nachdem er zuvor eine sechsjährige Schauspielpause eingelegt hatte. Die Rückkehr zur Schauspielerei habe sein Leben verlängert, betonte der Darsteller.
Große Tränen im Saal
Der beliebte Schauspieler sprach offen über den Beginn seiner schweren Erkrankung, die im Jahr 1991 im Alter von 29 Jahren diagnostiziert worden war. Zu Beginn hielt er die Diagnose geheim, aus Sorge, sie könnte seine Arbeit und die Beziehung zum Publikum belasten. Er habe sich damals gefragt, ob Fans lachen würden, wenn sie wüssten, dass er krank sei. Doch die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen sowie des Publikums überwältigte ihn nachhaltig.
Ehrliche Worte über Parkinson
In seiner Rede machte er deutlich, dass die Diagnose kein Grund zum Aufgeben war. Er habe verstanden, dass die Akzeptanz der Krankheit nicht bedeute, vor ihr zu kapitulieren, sondern sich mit voller Kraft für alle Betroffenen einzusetzen.
Im Rahmen seiner Stiftung hob er die entscheidenden Säulen hervor, die die Arbeit im Kampf gegen die Krankheit ermöglichen:
- Den unermüdlichen Einsatz der eigenen Mitarbeiter
- Die treue Unterstützung engagierter Spender und Forscher
- Die weltweite Gemeinschaft der Patienten, die den Fortschritt vorantreibt
Dank an seine Familie
Zum Abschluss seiner bewegenden Rede dankte er seiner Ehefrau Tracy Pollan, mit der er seit 38 Jahren verheiratet ist, sowie den gemeinsamen vier Kindern für ihre Opfer, Geduld und Liebe. Auch seinen Eltern, Schwestern und seinem Bruder sprach er seinen Dank aus. Vor der Gala hatte sich der einstige Marty-McFly-Darsteller gemeinsam mit seiner Familie auf dem roten Teppich der Veranstaltung präsentiert.
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