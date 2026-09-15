Hauptbahnhof Wien: ÖBB stoppt Nacht-Hupen

Seit mehreren Monaten seien Anrainer des Wiener Hauptbahnhofs nachts zwischen 3.00 und 5.00 Uhr durch lange und sehr laute Hup- und Warnsignale aus dem Schlaf gerissen worden sein.

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Nach zahlreichen Beschwerden bei der Polizei, Magistraten und der Politik starteten betroffene Bewohner des Arsenals und des Sonnwendviertels Ende August eine öffentliche Petition.

Diese zeigte nun Wirkung: Die ÖBB nahmen sich der Lärmbelästigung an und konnten die Ursache nach einer eingehenden Analyse klären.

Bestimmter Zug mit Problemen

Laut einer Stellungnahme der Bundesbahnen handelt es sich um "technische Störungen bei einzelnen abgestellten Personenzügen der Baureihe 'Talent'". In diesen Fällen sei es laut ÖBB zu "unbeabsichtigten Aktivierungen des Makrofons", also des Signalhorns, gekommen.

Um das Problem zu beheben, wurden alle auffälligen Garnituren schrittweise außer Betrieb genommen und zur technischen Überprüfung in Werkstätten gebracht. Bei der Mehrheit der Züge konnte der Fehler bereits repariert werden, lediglich vereinzelt befinden sich noch Züge in der Werkstatt. Ähnliche Vorfälle mit nächtlichem Hupen gab es Berichten zufolge auch am Bahnhof Bruck an der Leitha. Um weiterhin schnell reagieren zu können, betonen die ÖBB, dass man für weitere konkrete Hinweise aus der Nachbarschaft dankbar sei, damit mögliche neue Vorfälle rasch identifiziert werden können.