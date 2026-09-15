Hass im Netz: Hälfte der Schüler betroffen

Hass im Netz nimmt zu.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zu dieser Erkenntnis kam eine am Dienstag veröffentlichte Befragung der Statistik Austria. 37 Prozent gaben bei der Befragung 2025 an, in den letzten drei Monaten auf Hass im Netz gestoßen zu sein. 2023 waren es noch 31 Prozent. Am häufigsten richten sich die Beiträge gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten (31 Prozent), Religion oder Weltanschauung (26) oder ethnische Zugehörigkeit (25). Besonders Junge sind betroffen.

Knapp ein Viertel der Bevölkerung nahm laut Befragung feindselige oder erniedrigende Äußerungen aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität wahr (24 Prozent). 20 Prozent beobachteten Angriffe aufgrund des Geschlechts, 17 aufgrund körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen.

Österreich unter EU-Schnitt

Die Wahrnehmung von Hass im Netz lag 2025 in Österreich unter dem Durchschnitt der EU-27 (40 Prozent). Die höchsten Anteile an Personen, die Hassrede im Internet beobachten, verzeichneten Irland (66), Ungarn und Finnland (je 56 Prozent). Die niedrigsten Werte wiesen Griechenland (26), Lettland (28) sowie Litauen und Bulgarien mit jeweils 30 Prozent auf. Auch EU-weit nahm die Wahrnehmung von Hassrede im Vergleich zu 2023 zu: Der Anteil stieg von 34 auf 40.

Hälfte der Schüler und Schülerinnen betroffen

"Überdurchschnittlich häufig kamen vor allem jüngere, gut ausgebildete Menschen sowie aktive Social-Media-Nutzer:innen im Netz mit Hass in Berührung", fasst Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, in einer Aussendung zusammen. Jeweils 51 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sowie der 25- bis 34-Jährigen gaben an, entsprechenden Inhalten begegnet zu sein. Bei den 35- bis 44-Jährigen lag der Anteil bei 40, bei den 65- bis 74-Jährigen mit 20 Prozent deutlich darunter.

Auch nach Bildungsniveau zeigen sich deutliche Unterschiede. Während ein Viertel der Personen mit Pflichtschulabschluss auf feindselige oder erniedrigende Inhalte stießen, waren es unter Personen mit Hochschulabschluss 53 Prozent. Besonders häufig berichteten Schüler:innen und Studierende mit 55 Prozent von solchen Inhalten. Eine zentrale Rolle spielten dabei Soziale Netzwerke: 68 Prozent der Bevölkerung nutzten in den drei Monaten vor der Befragung soziale Medien. Unter diesen gaben 45 Prozent an, feindselige oder erniedrigende Inhalte im Internet wahrgenommen zu haben.

Die Statistik Austria führte die Befragung aufgrund einer EU-Verordnung, die die Mitgliedsländer zur Datenlieferung verpflichtet, mit einem europaweit einheitlichen Fragebogen durch. 2025 wurden insgesamt 4 295 Haushalte und 5 550 Personen befragt. Die Erhebung wurde mittels Webfragebögen beziehungsweise Telefoninterviews von April bis Juli 2025 durchgeführt.