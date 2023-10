Der Volks-Rock'n'Roller teilt in einem Interview gegen sein Branchen-Kollegen aus

Sie beide zählen zu den erfolgreichsten Schlager-Stars des deutschsprachigen Raumes und doch scheinen Helene Fischer und Andreas Gabalier die Dinge ganz anders anzugehen. Er hat in seiner Karriere Besucherrekorde gebrochen, für manche Aussage aber auch Kritik einstecken müssen. Fischer hingegen wird nie politisch, ist ein absoluter Publikumsliebling.

Gabalier: "Da braucht nix explodieren"

Jetzt würde Andreas Gabalier gerne Gräben in der Gesellschaft geschlossen sehen, wie der 38-Jährige im Interview mit der APA sagt. Am 4. November beendet er seine aktuelle Tournee in der Wiener Stadthalle. Akrobatikeinlagen darf man sich dabei nicht erwarten, sondern viel "Volks-Rock'n'Roll, da braucht nix explodieren", wie der Steirer festhält.

Wie wichtig ist die Show? "Gar nicht"

Akrobatik à la Helene Fischer habe er nicht notwendig: "Ich habe mich bei meinen Konzerten immer auf die Lieder und auf das Lebensgefühl fokussiert. Es gibt übrigens keinen anderen Stadionact mit diesen günstigen Ticketpreisen. Leistbar bleiben, war mir immer ein Anliegen." Ein kleiner Seitenhieb auf Helene Fischer?