Schlagersuperstar Helene Fischer richtet persönliche Worte an Mama Maria.

Die letzten Jahre waren eine sehr emotionale Zeit für Schlagerstar Helene Fischer (39) . Nach der Beziehung mit Langzeitfreund Florian Silbereisen ist sie nun sehr glücklich mit ihrem Bühnenpartner Thomas Seitel. Inklusive Heirat und putziger Tochter.

Narbe nach Unfall

Doch dann, im Sommer, ein großer Schreck. Helene verletzte sich bei einer Aktrobatiknummer im Gesicht. Sie blutete, musste das Konzert abbrechen. Eine Narbe an der Augenbraue ist noch immer sichtbar.

An Mama gerichtet

Doch Widrigkeiten können Fischer nicht aufhalten - sie lebt für die Bühne. Seit ein paar Wochen hat sie ihre Tournee fortgesetzt, setzt wie gewohnt auf waghalsige Einlagen. Nun hat sie emotionale Worte an ihre Mama Maria gerichtet. Diese war an dem Abend Gast beim Konzert, sah ihre Tochter performen. Helene: "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht."

"Niemals leichtsinnig"

Fischer weiter: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren", lautete die persönliche Botschaft weiter.