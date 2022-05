Becker lebt jetzt von 1,70 Euro am Tag

Alle geheimen Infos zu Boris Beckers erster Woche im Gefängnis

Zweieinhalb Jahre Haft, die bekam Tennislegende Boris Becker (54) wegen Insolvenzverschleppung. Und das im Londoner Horror-Gefängnis Wandsworth. Zwar kann der 54-Jährige bei guter Führung nach der Hälfte der Zeit zur Bewährung auf freien Fuß kommen, aber die nächsten Monate muss er auf jeden Fall hinter Gittern verbringen. Im Moment hat Becker immerhin noch keine Probleme mit anderen Insassen. Er ist alleine in seiner Zelle im Block E. Zur Essensausgabe, zum Freigang (30 Minuten), zu Einführungskursen und zur Sozialzeit darf Boris diese verlassen. Während der Sozialzeit hat man die Möglichkeit mit anderen Gefangenen auf dem Gang Kontakt aufzunehmen. Laut "Bild" soll Boris Becker sich mit einem der älteren Häftlinge angefreundet haben. Einem sogenannten "Listener" also Zuhörer. "Das sind ältere, respektierte Häftlinge. Sie kümmern sich um die Neuen. Oft sind sie religiös, gehen mit der Bibel in die Zellen, bieten ihre Hilfe an", erklärt ein Mitarbeiter gegenüber der Zeitung.

Beckers Tagesablauf und Taschengeld

Um 7 Uhr wird Boris Becker geweckt, um 8 Uhr gibt es Frühstück. Arbeiten sollen nur jene Insassen, die ihre gesamte Haft in Wandsworth absitzen. Ab 19 Uhr darf niemand mehr seine Zelle verlassen. Zweimal pro Woche darf die Gemeinschaftsdusche für zehn Minuten benützt werden. Eine gepackte Tasche durfte Becker mit ins Gefängnis nehmen. Laut Medienberichten waren darin auch seine Puma-Turnschuhe, Unterwäsche und T-Shirts. Diese darf er unter der dunklen Einheitsbekleidung tragen. Um sich Schokolade oder Toilettenartikel im Gefängnis zu kaufen, erhält Boris zurzeit 11,75 Euro in der Woche. also knapp 1,70 Euro am Tag.