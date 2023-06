Helene Fischer hat sich nun zum zweiten Mal wegen der Akrobatik schwerwiegender verletzt.

Schlagerqueen Helene Fischer hat sich bei ihrem Konzert in Hannover auf der Bühne verletzt. Die 38-Jährige performte am Trapez, ließ sich in die Arme eines Akrobaten fallen und zog sich eine blutige Wunde zu.

Konzert wurde abgebrochen

Das Blut tropfte von einer Wunde zwischen den Augen auf das Gesicht und das Kostüm herab. Fischer sang zunächst weiter, als sie wieder auf der Bühne stand, unterbrach sie das Konzert mit den Worten, sie wolle sich sauber machen gehen. Nach etwa 30 Minuten war klar: Das Konzert muss abgebrochen werden, die Sängerin kam ins Krankenhaus. Mittlerweile wurde sie auch schon wieder entlassen.

Kritik im Netz.

Nun äußern sich Fans der Sängerin in den sozialen Netzen sehr kritisch. Die Show-Elemente in Helenes Bühnenshow seien vielleicht zu viel. "Sie ist Sängerin, keine Akrobatin", heißt es von einem User. Und: "Da stellt sich unweigerlich die Frage: kommen die Leute ihrer Lieder wegen oder wegen ihrer artistischen Einlagen?" Oder: "Wenn man scheiße singen kann und durch Zirkus davon ablenken muss…"

Sie sollte mit der Akrobatik aufhören, sie hat schließlich noch ein kleines Kind ! — bk1964 (@Schnurzel64) June 18, 2023

Übertreibt es Helene in ihren Shows?