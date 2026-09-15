Arbeitsmarkt Wien: Neuer Job-Rekord

Der Wiener Arbeitsmarkt verzeichnet seit über vier Jahren das stärkste Beschäftigungswachstum Österreichs.

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Im August stieg die Zahl der Beschäftigten auf insgesamt 939.857. Auffällig ist dabei ein starker Zuwachs bei Frauen über 50 Jahren, während die Beschäftigung bei unter 25-Jährigen leicht sank.

Zu den stärksten Wachstumsbranchen zählen die Hotellerie, Gastronomie, das Gesundheits- und Sozialwesen, die IT sowie der Landschaftsbau.

Wien als dynamischer Jobmarkt

Vizebürgermeisterin und Arbeitsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) betont dazu: "Wien ist der Jobmotor Österreichs. Die Beschäftigungsdaten zeigen, dass sich der Standort Wien dynamisch entwickelt und zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten anbietet. Damit die Wiener und Wienerinnen diese Chancen noch besser ergreifen können, steht ihnen der waff mit Beratung und Finanzierung von Aus- und Weiterbildung bereit."

Auch waff-Geschäftsführer Marko Miloradović sieht diese Entwicklung überaus positiv: "Der Wiener Arbeitsmarkt entwickelt sich gut. Das bis 2033 schrittweise steigende Pensionsantrittsalter bei Frauen schlägt sich in steigenden Beschäftigtenzahlen nieder." Um gleichzeitig dem leichten Rückgang bei der Jugend entgegenzuwirken, fügt er hinzu: "Deshalb unterstützt der waff mit seinen Partnern auch ganz gezielt junge Wiener und Wienerinnen mit der Joboffensive für Jugendliche beim (Wieder-)Einstieg in den Job. Darüberhinaus stehen wir den Unternehmen als Partner in der Fachkräfteentwicklung zur Seite."