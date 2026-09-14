Superhelden überraschen Kinder in Klinik

Ungewöhnlicher Einsatz für die Wiener Polizei in der Klinik Donaustadt. Als Superhelden verkleidete Beamte überraschten kranke Kinder mit einer spektakulären Aktion und kleinen Geschenken.

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Vor der Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Donaustadt richteten sich plötzlich alle Blicke nach oben. Ein Polizeihubschrauber zog über das Spital, kurz darauf seilte sich Wonder Woman auf das Dach ab. Für die jungen Patienten begann damit ein außergewöhnlicher Vormittag.

Superhelden kommen aus der Luft

Seiltechniker der WEGA und eine Polizistin des Landeskriminalamtes waren für die Aktion in die Rollen bekannter Superhelden geschlüpft. Kinder, die ihre Station kurz verlassen durften, warteten bereits vor der Abteilung. Dann setzte die Polizeimusik mit einer Fanfare ein und gab den Startschuss für die nächste Überraschung. Wonder Woman, Batman und Thor seilten sich an der Fassade nach unten. Spider-Man bewegte sich an einem Seil über die Köpfe der Kinder hinweg und sorgte dabei für besonders viel Applaus.

© Gilbert Brandl

Zwischendurch stockte die Inszenierung bewusst, als die Superhelden plötzlich in der Luft verharrten. Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und Primar Thomas Wagner halfen schließlich dabei, die kostümierten Einsatzkräfte und die Kinder zusammenzubringen.

Geschenke und Besuche auf den Stationen

© Landespolizeidirektion Wien

Damit war der Einsatz aber noch nicht vorbei. Polizeidiensthund "Defcon" erschnüffelte hinter einem Polizeimotorrad Geschenkesackerln der Kinderpolizei, die anschließend an die jungen Patienten verteilt wurden. Danach machten sich Batman und Co. auf den Weg durch die Stationen. So kamen auch jene Kinder zu ihrem Superhelden-Besuch, die ihr Krankenbett nicht verlassen konnten.

"Die Superhelden-Aktion der Wiener Polizei ist nicht nur für die Spezialisten der WEGA ein besonderes Erlebnis, sondern vor allem für sehr viele Kinder", betonte Innenminister Gerhard Karner. Für die Wiener Polizei war es bereits die achte Auflage der Aktion. Im Mittelpunkt steht dabei weniger die Show selbst als die Abwechslung vom oft belastenden Klinikalltag. "Als Polizei tragen wir nicht nur Verantwortung für Sicherheit und Ordnung, sondern auch für Menschlichkeit", erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan.

Besuch soll jungen Patienten Mut machen

Auch die Klinik sieht in dem Besuch eine willkommene Unterstützung für die jungen Patienten. Die bekannten Figuren sollen ihnen für kurze Zeit den Spitalsalltag vergessen lassen und ihnen Mut für die weitere Behandlung geben. "Die Superkräfte von Spiderman, Wonder Woman & Co. können unseren kleinen Patientinnen und Patienten in der Klinik Donaustadt ein Gefühl von Stärke geben und ihnen helfen, die Behandlung zu meistern", hob Thomas Wagner, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, hervor.

Nach der spektakulären Landung und der Abseilaktion endete der Einsatz damit ganz bewusst ruhiger. Für viele Kinder blieben persönliche Besuche, Geschenke und Umarmungen mit ihren Superhelden.