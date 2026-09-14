Theater über den Mut der Bauern im Krieg

Weder Kaiser noch Feldherren kommen zu Wort, sondern die namenlosen Frauen, Männer und Kinder, die gegen die Bevormundung aufstanden und um ihre Freiheit kämpften.

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Das musikalisch-literarisches Bühnenstück "Casparus oder fünf Knöpfe aus Bein" begibt sich am 17. September in der Stiftsscheune Wilhering auf die Spuren des Oberösterreichischen Bauernkriegs und rückt die Schicksale jener Menschen in den Mittelpunkt, deren Stimmen in der Geschichte oft ungehört blieben.

Vor 400 Jahren

Wussten Sie, dass vor 400 Jahren fast ganz Oberösterreich evangelisch war? Und dass der Kaiser eine riesige Armee anheuerte, um die Bevölkerung wieder zum katholischen Glauben zu zwingen?

Dieser Gewaltakt löste die Bauernkriege aus. Trotz der verheerenden Folgen wissen wir nur wenig darüber, wie es den Menschen in dieser Zeit erging, was den Bauern den Mut gab, sich zu wehren, zu streiten, zu flehen und zu hoffen.

Zweiter Abend in Evangelischer Kirche

Die Autorin Karin Peschka, der Komponist Rudolf Jungwirth und der Regisseur Joachim Rathke laden auf eine spannende Spurensuche ein, die die Familiengeschichte von vielen Oberösterreichern berührt.

Zweite Vorstellung: Freitag, 18. September in der Evangelische Kirche in Eferding. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.