Runder Tisch zum oö. Wettgesetz: Konkrete Hilfe

Bereits mehrfach hat sich der Linzer Gemeinderat parteiübergreifend gegen den "Wildwuchs" von Wettbüros ausgesprochen. Jetzt bekommt die Stadt Unterstützung von der Wirtschaftskammer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Landesrat Martin Winkler (SPÖ) hat am Montag gemeinsam mit der zuständigen Fachabteilung Vertreter von Städtebund, Gemeindebund und Wirtschaftskammer OÖ zu einem Runden Tisch zum Oö. Wettgesetz eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Erfahrungen der Städte und Gemeinden mit der bestehenden Rechtslage, der Vollzugspraxis und mögliche Verbesserungen.

WKOÖ nimmt Kontakt mit Betreibern in Linz auf

Ein konkreter nächster Schritt betrifft die Situation in Linz: Die Wirtschaftskammer OÖ wird das Gespräch mit den betroffenen Mitgliedsbetrieben suchen und gemeinsam mit ihnen ausloten, welche Verbesserungen vor Ort möglich sind. Damit soll insbesondere dort angesetzt werden, wo sich aus Sicht der Stadt konkrete Herausforderungen im Umfeld von Wettlokalen zeigen.

"Wenn die Zuständigkeit künftig auf Bundesebene gebündelt wird, müssen die Erfahrungen der Gemeinden entsprechend berücksichtigt werden. Genau diese Anliegen werden wir nun sammeln und in die weiteren Gespräche auf Bundesebene einbringen“, so Winkler.