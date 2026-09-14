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In Freistadt

18-Jährige fuhr 16-Jährige auf Schutzweg an

Rettung gerufen
© rotes kreuz
16-jähriges Mädchen wurde auf den Gehsteig geschleudert.
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Eine 18-Jährige hat mit dem Auto am Sonntagabend in Freistadt eine 16-jährige Fußgängerin angefahren, als diese den Schutzweg überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die 16-Jährige auf den Gehsteig geschleudert.

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