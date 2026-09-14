Gefürchtete Westspangen-Sperre bei Wels tritt in Kraft

Die ASFINAG investiert 110 Millionen in die Verkehrssicherheit und Erneuerung der Infrastruktur im Raum Wels.

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Autobahnnutzer brauchen in Oberösterreich jetzt viel Geduld: Am 15. September startet die ASFINAG mit der Generalerneuerung der Tunnel Noitzmühle und Steinhaus an der A 8 Innkreis Autobahn (Welser Westspange). Dafür ist die Totalsperre der A 8 Richtung Süden – von der Anschlussstelle Wels-West bis Knoten Voralpenkreuz – vom 15. September (7 Uhr) bis Anfang Juli 2027 erforderlich.

"Die ASFINAG bringt die Tunnel auf den modernsten Stand der Sicherheitstechnik. Erneuert werden unter anderem Beleuchtung, Belüftung, Notruf, Videoüberwachung und Fluchtwege", sagt ASFINAG-Projektleiter Manuel Prentner.

Tunnel Noitzmühle ab 15. September gesperrt © Asfinag

Im Tunnelabschnitt steht in Richtung Norden (Suben/Passau) vom 15. September bis 31. Oktober 2026 zudem nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Grund dafür sind Arbeiten an den Fluchtwegverbindungen zwischen den beiden Tunnelröhren.

Die beschilderte Umleitung führt über die A 25 Welser Autobahn Richtung Linz/Wien bis zum Knoten Haid und weiter auf der A 1 West Autobahn in Richtung Voralpenkreuz und Salzburg. Die Umleitung bis Sommer 2027 bringt mehr Verkehrsaufkommen auf der A 25 in Richtung Linz/Wien.

Um daher die Situation bei der neuralgischen Abfahrt Wels-Nord in Richtung Stadt zu verbessern und das Einordnen zu erleichtern, wird die Abbiegespur bzw. der Verzögerungsstreifen auf einen Kilometer verlängert.