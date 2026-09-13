"Bratl-Commune": 370 Gasthaus-Fans haben sich für Dorf-Gasthaus zusammengetan

Von Braucommunen kennt man das Konzept des gemeinsamen Investierens für Geselligkeit schon länger.

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"Mit dem neuen Publikumspreis haben wir die Menschen noch stärker in den Ortsbildpreis eingebunden. Denn Dorf- und Stadtentwicklung lebt nicht nur davon, was für die Menschen geplant wird, sondern vor allem davon, was gemeinsam mit ihnen entsteht. Dass sich die Bevölkerung nun auch direkt an der Auszeichnung herausragender Projekte beteiligen konnte, passt daher perfekt zum Grundgedanken unserer Dorf- und Stadtentwicklung", sagt Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Genossenschafts-Gasthaus als Sieger

Mit dem Landessieg beim OÖ. Ortsbildpreis 2026 wurde ein Projekt ausgezeichnet, das für die Verbindung von Ortskernbelebung, Leerstandsnutzung und ehrenamtlichem Engagement steht. Im Herzen des Schenkenfeldener Marktplatzes wurde die ehemalige Schule, die später als Gemeindeamt und Feuerwehrzeughaus genutzt worden war, revitalisiert. Die Idee für ein neues Wirtshaus wurde von einer Bürgergenossenschaft umgesetzt, die mittlerweile mehr als 370 Mitglieder zählt. Die neue "Marktschank" wurde Ende Mai 2026 eröffnet und ist seither ein zentraler Treffpunkt im Ort.

Publikumspreis für Schönau im Mühlkreis

Gleich doppelt ausgezeichnet wurde Schönau im Mühlkreis: Das "Neue Ortszentrum mit klimafittem Ortsplatz" erhielt sowohl den Viertelsieg im Mühlviertel als auch den erstmals vergebenen Publikumspreis. Das Projekt ging aus einem umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess hervor. Der neue Ortsplatz verbindet verschiedene öffentliche Einrichtungen und setzt mit schattenspendenden Pflanzinseln sowie dem Schwammstadt-Prinzip zugleich Akzente bei Klimaanpassung und nachhaltigem Wassermanagement.