Brucknerfest: Festrednerin ruft Europa zu KI-Eigenständigkeit auf

In Linz ist am Sonntag das Internationale Brucknerfest mit einem Festakt offiziell eröffnet worden.

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Linz. Festrednerin Maja Haderlap hat bei der Eröffnung des Internationalen Brucknerfests am Sonntag in Linz Europa zu mehr Eigenständigkeit vor allem im Umgang mit KI aufgerufen: "Europa hat keinen Grund, vor falscher Ehrfurcht zu erstarren, es muss die technologische Handlungsfähigkeit in den wichtigsten Bereichen der gesellschaftlichen Organisation an sich ziehen, um nicht zur politischen und kommerziellen Kolonie einzelner aufgerüsteter Oligarchenstaaten zu werden." Es sei kein Geheimnis, dass in ganz Europa systematisch antiquarische Bücher von KI-Unternehmen aufgekauft würden, um ihre Systeme zu trainieren, so die Schriftstellerin. Es gebe eine Grenze, die man nicht überschreiten solle, warnte Haderlap. "Das Verhältnis Mensch-Maschine braucht eine Korrektur", man müsse einen Weg finden, "die Systeme auf eine menschennützliche und ressourcenschonende Weise zu nutzen, in der unsere Rechte und unsere Würde gewahrt bleiben".

Erstes Programm von Trawöger

Brucknerhaus ist nur einer der Festspiel-Schauplätze. © Brucknerhaus

Das Brucknerfest dauert bis 30. September. 19 Veranstaltungen im Brucknerhaus und an weiteren Schauplätzen der Stadt Linz stehen auf dem ersten Programm unter dem neuen künstlerischen Leiter Norbert Trawöger.

BBC Philharmonic macht Abschluss

Sinfonische Höhepunkte sind Konzerte des Bruckner Orchesters Linz unter Markus Poschner (13.9.) und Anna Rakitina (19.9.), Dirigent Philipp von Steinaecker und das Mahler Academy Orchestra (16.9.) sowie das BBC Philharmonic und die BBC Singers unter Dirigentin Anja Bihlmaier mit dem "Brahms Requiem" (30.9.). Am 15. September holen Austrofred und das Atalante Quartett Anton Bruckner zurück auf die Erde, wo er für den Herrgott die Musik der Gegenwart erforschen soll ("Heast Bruckner"). Am 18. September gastiert Schauspielstar Lars Eidinger gemeinsam mit dem Schlagzeuger George Kranz im Posthof und am 28. September machen Schlagwerker Christoph Sietzen & Motus Percussion die Trendsporthalle des Sportparks Lissfeld zum Konzertsaal.