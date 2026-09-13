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Am 14. September

15.047 Kinder aus OÖ freuen sich auf allerersten Schultag

Schultüte
© Getty Images
Die Schulbedarfsprognose bis 2035 zeigt, dass Linz vor allem im Bereich der Mittelschulen und der sonderpädagogischen Förderung zusätzliche Kapazitäten benötigt.
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"Für viele Kinder beginnt mit dem ersten Schultag ein ganz neuer und aufregender Abschnitt. Und ich kann mich noch gut erinnern: Auch ich war damals ganz schön nervös", sagt LH-Stv. Bildungslandesrätin Christina Haberlander (ÖVP). "Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen tollen Start, viel Freude beim Lernen und Entdecken, neue Freundschaften und viele schöne Momente in der Schule." Für mehr 200.000 Schüler, rund 22.000 Lehrer an knapp 1.000 Schulen beginnt am 14. September das neue Schuljahr in Oberösterreich.

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Für das Schuljahr 2026/27 haben sich 15.047 Kinder neu angemeldet. In Linz-Stadt gibt es 1.833 Schulanfänger, in Steyr nur 331.

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