Wildwuchs an Wettbüros: Kritik am Runden Tisch

Die Anzahl der Standorte mit Wettterminals hat sich in Linz von 111 im Jahr 2021 auf 89 (Stand: 1. Juni 2026) reduziert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits mehrfach hat sich der Linzer Gemeinderat parteiübergreifend gegen den "Wildwuchs" von Wettbüros ausgesprochen, bereits 2015, 2017 und 2021.



Der Linzer Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) hat im Juli eine Liste mit 89 Betriebsstandorten mit Wettterminals vorgelegt.

Eine Auswertung zeigt, dass rund 40 Prozent im Kerngebiet und weitere 20 Prozent im Wohngebiet liegen. Sieben Prozent befinden sich im Geschäftsgebiet, 27 Prozent in Betriebsbau- oder Mischgebieten. Die übrigen Standorte verteilen sich auf Grünland und sonstige Widmungen.

Auch Automatensalons ins Visier nehmen

"Damit könnte die Stadt bei den Widmungen, in denen sich insgesamt rund 60 Prozent der Linzer Wettbüro-Standorte befinden, regulierend eingreifen", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) und kritisiert den nunmehrigen von SPÖ-Landesrat Martin Winkler einberufenen Runden Tisch. Diskutiert werden soll neuerlich ein Mitspracherecht der Gemeinden – allerdings lediglich im Oö. Wettgesetz und nicht im ebenso relevanten Oö. Glücksspielautomatengesetz.