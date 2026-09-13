OÖ. Wettgesetz
Wildwuchs an Wettbüros: Kritik am Runden Tisch
Bereits mehrfach hat sich der Linzer Gemeinderat parteiübergreifend gegen den "Wildwuchs" von Wettbüros ausgesprochen, bereits 2015, 2017 und 2021.
Der Linzer Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) hat im Juli eine Liste mit 89 Betriebsstandorten mit Wettterminals vorgelegt.
Eine Auswertung zeigt, dass rund 40 Prozent im Kerngebiet und weitere 20 Prozent im Wohngebiet liegen. Sieben Prozent befinden sich im Geschäftsgebiet, 27 Prozent in Betriebsbau- oder Mischgebieten. Die übrigen Standorte verteilen sich auf Grünland und sonstige Widmungen.
Auch interessant
Auch Automatensalons ins Visier nehmen
"Damit könnte die Stadt bei den Widmungen, in denen sich insgesamt rund 60 Prozent der Linzer Wettbüro-Standorte befinden, regulierend eingreifen", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) und kritisiert den nunmehrigen von SPÖ-Landesrat Martin Winkler einberufenen Runden Tisch. Diskutiert werden soll neuerlich ein Mitspracherecht der Gemeinden – allerdings lediglich im Oö. Wettgesetz und nicht im ebenso relevanten Oö. Glücksspielautomatengesetz.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden