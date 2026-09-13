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20 Meter Absturz

Traunstein: Zwei Bergunfälle innerhalb kurzer Zeit

Flugrettung vom Traunstein
© Bergrettung Gmunden
Kurz nach Beendigung des ersten Einsatzes um 11. 30 Uhr kam gegen 13:30 Uhr die nächste Alarmierung.
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Am Traunstein (Bez. Gmunden) haben sich am Samstag gleich zwei schwere Bergunfälle ereignet: Beim Abstieg über den Mair-Alm-Steig stolperte eine 44-jährige Frau aus dem Salzburger Flachgau und stürzte gut 20 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Dann gelang es ihr, sich an einem Ast festzuhalten und den Sturz zu stoppen. Ihr Ehemann alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die 44-Jährige wurde von einem Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Am Samstag waren auch mehrere Kletterer auf der Mehrseillängen-Route "Südwestgrat" unterwegs. Ein Kletterer einer tschechischen Seilschaft löste dabei im Nachstieg einen Steinschlag aus, indem er mit dem Fuß versehentlich einen kleineren Stein in Bewegung setzte. Dieser löste wiederum einen etwa kopfgroßen Stein.

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Ein 47-jähriger deutscher Kletterer konnte trotz der Warnrufe des Tschechen nicht mehr ausweichen und wurde am rechten Oberarm und im Schulterbereich von dem Stein getroffen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nicht mehr weiterklettern konnte. Seine Partnerin leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Beide wurden von der Crew des Notarzthubschraubers per Tau gerettet und der Mann ins Spital nach Gmunden geflogen.

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