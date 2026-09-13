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Kick-off & VIP-Ansturm für Vienna Fashion Week

Zwei Frauen posieren lächelnd auf dem roten Teppich bei der Vienna Fashion Week.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Wien wird wieder zur internationalen Mode-Metropole! Am Montag, dem 14. September, feiert die 18. VIENNA FASHION WEEK ihren fulminanten Auftakt im MuseumsQuartier.
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Der Countdown für das wichtigste Mode-Event des Jahres in Österreich läuft. Das bewährte und erfolgreiche Trio der Veranstalterinnen – bestehend aus Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank – bittet zur Eröffnung der 18. Ausgabe der VIENNA FASHION WEEK. Die Halle E des Wiener MuseumsQuartiers bietet dafür auch heuer wieder die perfekte Kulisse.

Drei Personen posieren gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Vienna Fashion Week 2025.
Eröffnung Opening Vienna Fashion Week - Eröffnungsshow, Wien, 15.9.2025 - Lilian KLEBOW, Clements TRISCHLER, Eser AKBABA © Andreas Tischler / Vienna Press

Für alle geladenen Gäste und Mode-Begeisterten öffnet das Spektakel am Montag um Punkt 19:00 Uhr seine Pforten. Der offizielle Startschuss für die Eröffnungsshow fällt schließlich um 20:00 Uhr. Durch den gesamten Abend führt Sylvia Graf. Nach dem Laufsteg-Marathon geht die Party dann erst richtig los: Beim anschließenden "Come Together" wird in entspannter Atmosphäre geplaudert, genetworkt und auf die neuesten Trends der kommenden Saison angestoßen.

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VIP-Ansturm auf dem roten Teppich

Die Gästeliste für den Eröffnungsabend kann sich sehen lassen. Unter den fix zugesagten Gästen befinden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Patricia Aulitzky, Stefano Bernardin, ESC-Star Cesar Sampson, das Verlegerpaar Christian und Ekaterina Mucha, die Power-Stimmen Dorretta Carter, Sandra Pires und Kim Cooper sowie Musiker Lukas Fendrich

Ein Mann und eine Frau posieren schick gekleidet bei der Vienna Fashion Week Eröffnung.
Eröffnung Opening Vienna Fashion Week - Eröffnungsshow, Wien, 15.9.2025 - Christian und Ekaterina MUCHA © Andreas Tischler / Vienna Press

Ticket-Verlosung für Mode-Fans auf oe24

Die VIENNA FASHION WEEK hat sich über die Jahre als fester Bestandteil des Wiener Kulturherbstes etabliert und zieht jährlich tausende Besucher an. Die Mischung aus etablierten Designern und vielversprechenden Newcomern macht den besonderen Reiz dieser Modewoche aus.

Frau im roten Kleid steht lächelnd neben dem Laufsteg bei der Vienna Fashion Week.
Eröffnung Opening Vienna Fashion Week - Eröffnungsshow, Wien, 15.9.2025 - Martina REUTE © Andreas Tischler / Vienna Press

Für alle modebegeisterten Österreicher, die hautnah dabei sein möchten, gibt es jetzt eine einmalige Gelegenheit. Als offizieller Medienpartner der VIENNA FASHION WEEK verlost oe24 10 x 2 Tickets für die heiß begehrte Opening Show im MuseumsQuartier.

Wer also am Montag live in der Halle E dabei sein möchte, sollte rasch am Gewinnspiel teilnehmen. Für alle anderen berichtet oe24 natürlich frisch vom Laufsteg mit den schönsten Bildern und allen spannenden Hintergrund-Details.

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