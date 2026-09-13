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Brunner Wiesn: Otto Waalkes sorgt für Stimmung

SR
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Ein älterer Mann im Anzug spielt auf einer Bühne Gitarre und singt ins Mikrofon.
© Getty Images
Die Brunner Wiesn geht ab Donnerstag, 17. September, in ihre 14. Runde und bringt neben 150.000 erwarteten Besuchern ein Wiesn-Debüt von Otto Waalkes.
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Das größte Festzelt Österreichs öffnet am Donnerstag, 17. September, seine Pforten. Neben dem traditionellen Bieranstich steht der Auftritt von Deutschlands Komödiant Otto Waalkes gemeinsam mit seinen Friesenjungs im Mittelpunkt des Eröffnungsabends.

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Vorprogramm

Das Vorprogramm gestalten die Formationen Monti Beton & Johann K. sowie Pete Art & Herbert Prohaska. Bis zum 3. Oktober präsentiert die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Musikprogramm aus Volksmusik, Mallorca-Hits und Eurodance.

Sechs fröhliche Männer posieren gemeinsam im Garten und lächeln in die Kamera.
Waalkes © Veranstalter

Das Programm am ersten Wochenende

Das Auftaktwochenende bietet eine Mischung aus modernem Volksrock und Schlager-Unterhaltung. Folgende Formationen und Künstler stehen auf dem Programm:

  • Die Troglauer und Die Draufgänger am Freitag, 18. September.
  • Almklausi, Der Zipfelbube und Markus Becker am Samstag, 19. September.
  • Micha von der Rampe und Malin Brown als weitere Acts der Mallorcaparty.
Luftaufnahme eines Volksfestes mit Festzelten, Fahrgeschäften und Menschen auf dem Brunner Wiesn.
Brunner Wiesn © Florian Schoeny

Weitere Highlights bis zum Finale

Am Donnerstag, 24. September, führen Mickie Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück und Marry die zweite Auflage der Mallorca-Reihe an. Am Freitag, 25. September, übernimmt die Live-Band K’s Live die Bühne, gefolgt von der Formation Egon7 am Samstag, 26. September. Der Donnerstag, 1. Oktober, steht im Zeichen der Millennium Beats mit Groove Coverage, Jan Wayne feat. Charlene, Lasgo sowie Brooklyn Bounce und Marvin & Prezioso. Nach dem Auftritt von Mütze Katze und Honk! am Freitag, 2. Oktober, bilden Julian Sommer, Die Atzen und Matty Valentino das Finale am Samstag, 3. Oktober.

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