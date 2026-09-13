Programm
Brunner Wiesn: Otto Waalkes sorgt für Stimmung
Das größte Festzelt Österreichs öffnet am Donnerstag, 17. September, seine Pforten. Neben dem traditionellen Bieranstich steht der Auftritt von Deutschlands Komödiant Otto Waalkes gemeinsam mit seinen Friesenjungs im Mittelpunkt des Eröffnungsabends.
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Vorprogramm
Das Vorprogramm gestalten die Formationen Monti Beton & Johann K. sowie Pete Art & Herbert Prohaska. Bis zum 3. Oktober präsentiert die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Musikprogramm aus Volksmusik, Mallorca-Hits und Eurodance.
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Das Programm am ersten Wochenende
Das Auftaktwochenende bietet eine Mischung aus modernem Volksrock und Schlager-Unterhaltung. Folgende Formationen und Künstler stehen auf dem Programm:
- Die Troglauer und Die Draufgänger am Freitag, 18. September.
- Almklausi, Der Zipfelbube und Markus Becker am Samstag, 19. September.
- Micha von der Rampe und Malin Brown als weitere Acts der Mallorcaparty.
Weitere Highlights bis zum Finale
Am Donnerstag, 24. September, führen Mickie Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück und Marry die zweite Auflage der Mallorca-Reihe an. Am Freitag, 25. September, übernimmt die Live-Band K’s Live die Bühne, gefolgt von der Formation Egon7 am Samstag, 26. September. Der Donnerstag, 1. Oktober, steht im Zeichen der Millennium Beats mit Groove Coverage, Jan Wayne feat. Charlene, Lasgo sowie Brooklyn Bounce und Marvin & Prezioso. Nach dem Auftritt von Mütze Katze und Honk! am Freitag, 2. Oktober, bilden Julian Sommer, Die Atzen und Matty Valentino das Finale am Samstag, 3. Oktober.
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