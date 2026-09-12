Nico Langmann feiert "Wheelchairity"-Dinner-Premiere

Die Nico Langmann Foundation feierte in Wien das erste Wheelchairity Dinner. Beim Jubiläumsevent kamen 16.380 Euro für Kinder und Jugendliche im Rollstuhl zusammen.

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In der Hietzinger Tennis Vereinigung in Wien feierte die Nico Langmann Foundation ihr vierjähriges Bestehen. Bei der Premiere des "Wheelchairity Dinner" kamen 16.380 Euro zusammen. Damit konnte die Organisation seit ihrer Gründung bereits mehr als 200.000 Euro für Kinder und Jugendliche im Rollstuhl mobilisieren, um ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Claudia und Barbara Stöckl © Hersteller

Spontaner Wechsel bei der Moderation

Für eine kurzfristige Programmänderung bei der Gala sorgte der Tennissport selbst. Eigentlich hätte ORF-Sportmoderator Oliver Polzer durch die Veranstaltung führen sollen, doch sein Einsatz beim Tennis-Challenger in Tulln dauerte länger als geplant. Kurzerhand sprang Barbara Stöckl ein und übernahm spontan gemeinsam mit Nico Langmann die Moderation. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Gesichter wie Alex Antonitsch mit seiner Familie, Stefan Koubek, Claudia Stöckl und Florian Ritt. Für den Gründer und Rollstuhltennis-Profi Nico Langmann war die Feier vor allem ein Moment der Dankbarkeit: "Es ist wunderschön, gemeinsam etwas zu bewegen. Das Zusammen macht es so besonders. Wenn ich sehe, wie viele Menschen unsere Arbeit mittlerweile unterstützen und was wir dadurch in vier Jahren erreichen konnten, macht mich das unglaublich dankbar. Gleichzeitig sind die 200.000 Euro für uns kein Endpunkt, sondern Motivation, noch viel mehr Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen."

Hilfe für adaptive Sportgeräte

Die Spendensumme fließt direkt in die Unterstützung körperlich behinderter junger Menschen, insbesondere dort, wo Anschaffungskosten für angepasste Sportgeräte schwer zu stemmen sind. So wurden bereits Tennisrollstühle und weitere adaptive Geräte finanziert. Langmann, der nach einem Unfall mit zwei Jahren selbst im Rollstuhl aufwuchs, kennt die Bedeutung dieser Hilfen aus eigener Erfahrung: "Ein Sportrollstuhl oder ein anderes adaptiertes Sportgerät kann mehrere Tausend Euro kosten. Für viele Familien ist das eine enorme Hürde. Dabei kann genau so ein Sportgerät einem Kind nicht nur Sport ermöglichen, sondern Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Freundschaften und völlig neue Perspektiven geben. Genau dort wollen wir ansetzen."

Stefan Koubek © Hersteller

Wertvolle Preise bei der Tombola

Zur Spendensumme trug auch eine Tombola bei, bei der unter anderem ein Aufenthalt im Designhotel Wiesergut im Wert von 2.000 Euro, eine Cineplexx-Jahreskarte, Davis-Cup-VIP-Tickets und eine RADO-Uhr im Wert von 2.800 Euro verlost wurden. Gewinnerin Karin Antonitsch stellte die Uhr direkt wieder zur Verfügung. HTV-Präsident Christof Papousek kündigte an, diese erneut für die Organisation zu versteigern. Auch die Hietzinger Tennis Vereinigung und deren ehemaliger Präsident Rudolf Gürtler verstärkten ihre Unterstützung. Nach diesem Auftakt soll das Format fortgeführt werden. Langmann betonte dazu: "Wir wollten keinen klassischen Charity-Abend veranstalten, sondern einen Abend, der zu uns passt: persönlich, unkompliziert und mit Menschen, die Freude daran haben, gemeinsam etwas Positives zu bewegen. Nach dieser Premiere können wir auf jeden Fall sagen: Let’s get rollin’."