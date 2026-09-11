Traditions-Event
Christian Marek feiert Almauftrieb mit VIP-Gästen
Am Donnerstag fand das exklusive VIP-Trachtenfest im Freiherz im Alten AKH statt. Christian Marek, Herausgeber des Männer-Lifestyle-Magazins Drehmoment, richtete den Almauftrieb damit zum dritten Mal aus. Nachdem die erste Ausgabe im vergangenen Jahr noch im Stöckl im Park über die Bühne gegangen war, lockte das Event heuer zahlreiche namhafte Gäste aus Society, Wirtschaft und Medien in die neue Location im Alten AKH.
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Bieranstich und exklusive Gössl Modenschau
Die geladenen Anwesenden wurden zu Beginn mit einem Champagner-Empfang begrüßt. Daran schlossen sich der traditionelle Bieranstich sowie das Servieren regionaler Schmankerl an. Den Anstich nahm in Profi-Manier Minister Peter Hanke vor. Ein Highlight des Abends bildete die anschließende Modenschau mit Trachten von "Gössl".
Musikalische Unterhaltung bis spät nachts
Für die musikalische Gestaltung und Stimmung sorgten im Anschluss Kult-Musiker Lado und die Gruppe "Die 3". Zum Ausklang der Feier brachte ein DJ von Radio Arabella die prominenten Gäste wie Volksmusik-Stars Marianne und Michael, Unternehmer Philipp Pracser und Society-Lady Heni Zanoni bis in die späten Nachtstunden zum Tanzen. Das VIP-Trachtenfest schloss damit im Alten AKH ab.
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