König Haralds Schwester stirbt zwei Wochen nach ihm

Das norwegische Königshaus trauert jetzt auch um Prinzessin Astrid. Die Schwester von König Harald ist am Freitag im Alter von 94 Jahren friedlich eingeschlafen.

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Der norwegische Palast hat eine weitere traurige Nachricht bekannt gegeben. Am Freitag ist Prinzessin Astrid im Alter von 94 Jahren friedlich verstorben. Seine Majestät König Haakon (53) nahm die Mitteilung mit großer Trauer entgegen. Der Todesfall ereignet sich genau zwei Wochen nach dem Ableben ihres Bruders König Harald (†89). In der offiziellen Erklärung des Hofes heißt es: "Prinzessin Astrid ist verstorben. Seine Majestät der König hat mit großer Trauer die Nachricht vom Tod von Prinzessin Astrid entgegengenommen. Die Prinzessin ist heute, am Freitag, dem 11. September, im Alter von 94 Jahren friedlich eingeschlafen."

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Gesundheitliche Sorgen um Prinzessin Astrid

In den vergangenen Monaten hatte Prinzessin Astrid wiederholt mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Bereits im März löste ihr Zustand Besorgnis aus, als der verstorbene König Harald und Königin Sonja (89) sie im Osloer Rikshospitalet besuchten. Am 28. März teilte der Palast schließlich offiziell mit, dass die 94-Jährige an einer Lungenentzündung leide, sich aber auf dem Weg der Besserung befinde. Königin Sonja erklärte damals vor der Presse: "Wir hoffen, dass alles gut geht".

Krankenhausaufenthalt wegen akuter Herzinsuffizienz

Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nahm die Prinzessin weiterhin offizielle Termine wahr. Am 12. Mai besuchte sie das 100-jährige Jubiläum des Sanitätsvereins Blindern und Vinderen. Seit 1954 fungierte sie als Schirmherrin des Norwegischen Frauen-Sanitätsvereins, der sich für die Gesundheit und Lebensbedingungen von Frauen einsetzt. Nur wenige Stunden nach dem Termin wurde sie laut einem Bericht der Zeitung "Se og Hør" erneut im Osloer Rikshospitalet aufgenommen. Drei Tage darauf gab der Hof bekannt: "Prinzessin Astrid wurde wegen Herzinsuffizienz ins Rikshospitalet eingeliefert. Ihr wurde heute ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt. Die Prinzessin möchte mitteilen, dass sie in den besten Händen ist. Sie wird noch für einige Zeit im Rikshospitalet bleiben".

Prinzessin Astrid vor dem Sarg ihres Bruders © Instagram

Große Trauer im norwegischen Königshaus

Nach den vorausgegangenen Krankenhausaufenthalten ist die Prinzessin schlussendlich verstorben. Das norwegische Volk muss nun erneut Abschied von einem königlichen Familienmitglied nehmen.