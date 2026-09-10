Traditions-Bruch
Charlène & Madeleine: Fauxpas bei Harald-Begräbnis?
Ist das nur ein kleiner Patzer oder schon ein waschechter Fauxpas? Bei der feierlichen Verabschiedung von Norwegens König Harald V. († 89) stand nicht nur der Verstorbene im Mittelpunkt.
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Wirbel um Marius
Besonders, dass Marius, der im Juni wegen zweier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, überhaupt an der Trauerfeier teilnahm, sorgte für Aufsehen.
Modische Tuschelthemen
Dahingegen wirken die modischen "Verfehlungen" fast unwesentlich. Für den Auftritt der weiblichen Anwesenden existieren genaue Vorgaben im Protokoll. Die Regeln verlangen schwarze, mindestens knielange Kleider mit langen Ärmeln, vorzugsweise kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen sowie einem Hut oder Fascinator. Trotz dieser Vorgaben nutzen einige Adlige den Spielraum für eine persönliche Note bei ihrem Auftritt.
Die spannendsten Bilder des royalen Begräbnisses
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König Haakon VIII, Mette-Marit, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus.
© APA/AFP/POOL/HAKON MOSVOLD LARSE
Ingrid Alexandraund Prince Sverre Magnus während der Trauerfeier.
© Getty Images
Prinz William und Victoria von Schweden waren ebenfalls in Oslo dabei.
© Getty Images
Strenge Vorgaben für Trauergäste
Die traditionelle Kleiderordnung sieht für Damen folgende Elemente vor:
- Schwarze Kleider mit langen Ärmeln.
- Eine Mindestlänge der Kleidung bis zum Knie.
- Schwarze Strumpfhosen sowie eine passende Kopfbedeckung.
Individuelle Outfits der Royal-Damen
Einige hochrangige Gäste wichen sichtbar von den klassischen Vorgaben ab. Die 48-jährige Fürstin Charlène von Monaco entschied sich gegen ein traditionelles Kleid und wählte stattdessen einen eleganten schwarzen Hosenanzug. Die 44-jährige Prinzessin Madeleine von Schweden sorgte ebenfalls für einen kleinen Stilbruch, da ihr schwarzes Kleid sichtbar knapp oberhalb des Knies endete.
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