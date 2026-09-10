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Charlène & Madeleine: Fauxpas bei Harald-Begräbnis?

SR
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Prinz Albert II. und Prinzessin Charlène von Monaco in Trauerkleidung bei einer Beerdigung.
© Getty Images
Charlène von Monaco und Madeleine von Schweden stachen bei der Trauerfeier heraus.
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Ist das nur ein kleiner Patzer oder schon ein waschechter Fauxpas? Bei der feierlichen Verabschiedung von Norwegens König Harald V. († 89) stand nicht nur der Verstorbene im Mittelpunkt.

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Mehrere Menschen in Trauerkleidung bei einer Beerdigung, einige mit schwarzen Hüten und Schleier.
Emma Tallulah Behn und Marius Borg Høiby © Getty Images

Wirbel um Marius

Besonders, dass Marius, der im Juni wegen zweier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, überhaupt an der Trauerfeier teilnahm, sorgte für Aufsehen.

Eine Frau in schwarzem Anzug und Schleier hält eine kleine schwarze Handtasche bei einer Trauerfeier.
Charlene © Getty Images
Mehrere Trauergäste in schwarzer Kleidung stehen nebeneinander bei einer Beerdigung.
Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande, Kronprinzessin Victoria von Sweden, Prinz Daniel, und Prinzessin Madeleine von Sweden. © Getty Images

Modische Tuschelthemen

Dahingegen wirken die modischen "Verfehlungen" fast unwesentlich. Für den Auftritt der weiblichen Anwesenden existieren genaue Vorgaben im Protokoll. Die Regeln verlangen schwarze, mindestens knielange Kleider mit langen Ärmeln, vorzugsweise kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen sowie einem Hut oder Fascinator. Trotz dieser Vorgaben nutzen einige Adlige den Spielraum für eine persönliche Note bei ihrem Auftritt.

Die spannendsten Bilder des royalen Begräbnisses

1 / 9

Vier Personen der norwegischen Königsfamilie winken in schwarzer Kleidung von einem Balkon.

König Haakon VIII, Mette-Marit, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus.

© APA/AFP/POOL/HAKON MOSVOLD LARSE

Trauernde Personen in schwarzer Kleidung sitzen in einer Kirche während eines Begräbnisses.

Ingrid Alexandraund Prince Sverre Magnus während der Trauerfeier.

© Getty Images

Mehrere elegant gekleidete Menschen sitzen nebeneinander bei einer Trauerfeier in einer Kirche.

Prinz William und Victoria von Schweden waren ebenfalls in Oslo dabei.

© Getty Images

Strenge Vorgaben für Trauergäste

Die traditionelle Kleiderordnung sieht für Damen folgende Elemente vor:

  • Schwarze Kleider mit langen Ärmeln.
  • Eine Mindestlänge der Kleidung bis zum Knie.
  • Schwarze Strumpfhosen sowie eine passende Kopfbedeckung.

Individuelle Outfits der Royal-Damen

Einige hochrangige Gäste wichen sichtbar von den klassischen Vorgaben ab. Die 48-jährige Fürstin Charlène von Monaco entschied sich gegen ein traditionelles Kleid und wählte stattdessen einen eleganten schwarzen Hosenanzug. Die 44-jährige Prinzessin Madeleine von Schweden sorgte ebenfalls für einen kleinen Stilbruch, da ihr schwarzes Kleid sichtbar knapp oberhalb des Knies endete.

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