König Harald: Seine besten Sprüche für die Ewigkeit

Nach dem Tod von König Harald erinnern sich die Menschen an seine offene Art, denn seine humorvollen und feinsinnigen Worte zählen heute als seine beste Sprüche.

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Die Trauer um den norwegischen Monarchen Harald ist groß, doch sein einzigartiges Vermächtnis bleibt unvergessen. Seine Mitmenschlichkeit und Empathie, aber auch seine Herzlichkeit und sein Humor zeichneten König Harald aus, weshalb seine Landsleute seine feinsinnige Art sehr schätzten.

Dinner-Reden

Besonders bei den alljährlichen feierlichen Dinner-Reden für die Mitglieder des norwegischen Parlaments hatte der Monarch stets einen witzigen Kommentar parat, und viele dieser Anekdoten gelten bis heute als seine beste Sprüche. Wenn es im Land jedoch schwierige Momente gab, fand er stets die passenden einfühlsamen Worte.

© Getty Images

Schalk im norwegischen Nacken

Der Schalk saß dem Monarchen oft im Nacken, wenn er vor dem Parlament sprach. Über das Altern scherzte König Harald einst sehr treffend und meinte, dass die Weisheit zwar mit den Jahren kommen solle, die Erfahrung aber zeige, dass das Alter ziemlich oft ganz alleine komme. Auch über das Abdanken scherzte er, dass er eine Abmachung mit seinen Kindern habe, ihn zu informieren, wenn er völlig verrückt geworden sei. Seine Reden waren legendär, und seine humorvollen Kommentare zählen unumstritten als seine beste Sprüche.

Zu seinen bekanntesten Aussagen gehören unter anderem:

"Man sagt, die Weisheit kommt mit dem Alter. Meine Erfahrung ist, dass das Alter ziemlich oft ganz alleine kommt."

"So lange ich fit bin und meine Arbeit machen kann, will ich weiter machen."

"Der Einzige, der wohl in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, ist der Elch, den wir später essen werden."

Liebe und tiefe Toleranz

Auch seiner Ehefrau Königin Sonja blieb bei den humorvollen Auftritten im TV-Interview nichts erspart, als er scherzte, dass die Forschungsstation Troll in der Antarktis nach ihr benannt worden sei. Für diese offene und ehrliche Art liebten ihn seine Landsleute sehr. In einer seiner Neujahrsansprachen erklärte er, dass niemand ein Leben ohne Liebe leben könne, aber die Liebe viele Gesichter habe. Diese warmherzigen Äußerungen von König Harald zeigen seine tiefe Toleranz.

Harald und Sonja, 1971 © Getty

Worte voller tiefer Empathie

In Momenten nationaler Krisen, wie nach den tragischen Ereignissen im Jahr 2011, bewies der Monarch tiefes Mitgefühl für die Betroffenen. Er betonte in seinen Gedenkreden, dass er den Schmerz der Hinterbliebenen als Vater, Opa und Ehemann nur erahnen könne, aber als König des Landes mit jedem einzelnen fühle. Er hielt stets an dem Glauben fest, dass die Freiheit stärker als die Angst ist. Diese Trost spendenden Worte beweisen, wie sehr er sein Volk liebte und warum diese Reden als seine beste Sprüche in Erinnerung bleiben.