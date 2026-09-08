So teuer ist der neue Schulalltag von Prinz George

Heute hatte Prinz George seinen ersten Tag in der britischen Eliteschule Eton College.

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London. Prinz George, der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William, ist nun Schüler der traditionsreichen Privatschule Eton College. Der 13-Jährige wurde am Dienstag an seinem ersten Schultag an dem prestigeträchtigen College von seinen Eltern William und Kate begleitet. Wie sein Vater trug George einen dunklen Anzug mit Hemd und dunkelblauer Krawatte sowie dunkelbraune Schuhe, sein erster Schultag im Eton College wurde von Nieselregen begleitet.

Die britische Prinzessin Catherine, Prinzessin von Wales (l.), und der britische Prinz William, Prinz von Wales (r.), begleiten ihren 13-jährigen Sohn, den britischen Prinzen George von Wales (M.), bei seiner Ankunft zu seinem ersten Tag am Eton College in Eton, westlich von London. © APA/AFP/POOL/ADRIAN DENNIS

Schulleiter Simon Henderson empfing den Buben, der dereinst britischer König werden könnte, mit den Worten: "Willkommen, viel Glück, viel Spaß." Wie bereits sein Vater besucht der 13-Jährige nun die weltbekannte weiterführende Schule, die mehr als 63.000 Pfund (gut 73.000 Euro) pro Jahr kostet. Britischen Medien zufolge wird George im Internat der Schule wohnen, auch wenn die Schule nur ein paar Kilometer vom Anwesen seiner Familie in Windsor entfernt liegt.

Zahlreiche prominente Absolventen

In Eton bekamen außer William und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry auch 20 frühere britische Premierminister ihre höhere Schulbildung, darunter Boris Johnson und David Cameron. Auch andere Promis wie den "James Bond"-Schöpfer Ian Fleming zählt Eton zu seinen früheren Schülern.

Die traditionsreiche Privatschule Eton College © Getty Images

Die bereits 1440 von König Heinrich VI gegründete Schule stand lange Zeit für das elitäre Denken und die Klassenunterschiede im Vereinigten Königreich. Die Schule für Buben im Alter von 13 bis 18 Jahren hat sich viele Traditionen bewahrt.