Queen-Erbe: Kate bekam 82 Mio. Euro

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ging ein beträchtlicher Teil ihrer Schmucksammlung an Prinzessin Kate über.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Ableben der langjährigen britischen Monarchin im September des Jahres 2022 markierte eine tiefe Zäsur für das Vereinigte Königreich und die weltweite Fangemeinde der Royals. Am Tag ihrer feierlichen Beisetzung, genau zehn Tage nach ihrem Tod am 9. September, fiel den aufmerksamen Beobachtern sofort ein ganz besonderes Detail ins Auge. Prinzessin Kate trug ein atemberaubendes Halsband, das tief im königlichen Tresor verwurzelt ist. Dieser prachtvolle Choker, bestehend aus vier feinen Perlensträngen und einem mit Diamanten besetzten Oval im Zentrum, schmückte ihr Dekolleté. Es war nicht nur ein modisches Statement, sondern ein Symbol der innigen Verbundenheit und Ehrerbietung gegenüber der verstorbenen Regentin.

Wie britische Medien, allen voran "The Sun", berichten, handelt es sich bei diesem Schmuckstück nur um einen Bruchteil dessen, was nun in den Besitz der zukünftigen Königin übergegangen ist. Das gesamte Erbe an königlichen Geschmeiden, das Kate von der Queen vermacht wurde, beläuft sich auf die astronomische Summe von 82 Millionen Euro. In royalen Kreisen wird dieser Schritt als ein zutiefst emotionales Zeichen der Wertschätzung gedeutet. Queen Elizabeth II. wollte damit sicherstellen, dass die Ehefrau ihres Enkels William für ihre zukünftige Rolle als Königsgemahlin perfekt ausgestattet ist und die Traditionen der Krone würdevoll repräsentiert.

Das unfassbare 78-Millionen-Collier von Cartier

Das absolute Prunkstück dieses gigantischen Juwelen-Nachlasses ist ohne Zweifel das legendäre "Nizam von Hyderabad"-Collier. Allein dieses eine Schmuckstück hat einen materiellen Wert, der selbst für königliche Verhältnisse alle Dimensionen sprengt: 78 Millionen Euro soll das Meisterwerk wert sein. Die faszinierende Geschichte dieses Colliers reicht weit zurück in die 1930er-Jahre. Geschaffen wurde die Kette vom weltberühmten Luxusjuwelier Cartier, der für seine exquisiten Entwürfe für den europäischen Hochadel bekannt ist.

Die opulente Kette besticht durch kunstvolle Platinelemente, in die hunderte funkelnde Diamanten eingearbeitet sind. Der Entwurf war ursprünglich sogar noch großzügiger konzipiert und umfasste stolze 46 Brillanten. Später entschied man sich jedoch dafür, das Collier auf 38 Brillanten zu kürzen. Aus den verbleibenden Steinen wurde ein passendes Diadem gefertigt, um ein harmonisches Set zu kreieren. Im Jahr 1937 gelangte das atemberaubende Schmuckstück schließlich in den Besitz des damaligen Nizam von Hyderabad. Er machte es der jungen Elizabeth anlässlich ihrer Hochzeit zum Geschenk. Während das Collier heute von Prinzessin Kate getragen wird, ist der Verbleib des dazugehörigen Diadems bis heute ein ungelöstes Rätsel der royalen Historie.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Historische Erbstücke von Williams Ur-Großmutter

Neben den direkten Geschenken der verstorbenen Monarchin befinden sich nun auch Schmuckstücke in Kates Besitz, die eng mit der gesamten Familiengeschichte der Windsors verknüpft sind. Ein besonders prominentes Beispiel hierfür ist eine markante Diamant-Brosche, die einst das Revers von Queen-Mum zierte. Es handelt sich dabei um die berühmte Ahorn-Brosche, die das Nationalsymbol Kanadas darstellt. Die Geschichte dieser Brosche ist zutiefst romantisch und geschichtsträchtig zugleich.

König Georg VI. schenkte das edle Stück seiner geliebten Gemahlin im Jahr 1939 im Rahmen eines historischen Staatsbesuches in Kanada. Seitdem gilt die Brosche als Symbol der Verbundenheit zwischen dem britischen Königshaus und dem Commonwealth-Staat. Queen Elizabeth II. pflegte über Jahrzehnte hinweg die Tradition, dieses Erbstück bei offiziellen Kanada-Besuchen zu tragen. Sie kombinierte das Schmuckstück dabei stets mit den kanadischen Landesfarben Weiß oder Rot.

Schon bei ihrer Hochzeit trug Kate Erbstücke. © Photo Press Service, www.photopress.at

Prinzessin Kate führt die königlichen Traditionen fort

Mit dem Erhalt dieser historischen Schätze übernimmt Prinzessin Kate nicht nur materiellen Reichtum, sondern auch eine große Verantwortung. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Buckingham-Palast, dass die Schmuckstücke nicht nur im Tresor liegen, sondern bei offiziellen Anlässen die Geschichte der Monarchie lebendig halten sollen. Kate zeigt sich dieser Aufgabe absolut gewachsen. Sie führt die Traditionen der Windsor-Frauen mit großem Stilgefühl fort.

Die Tatsache, dass sie die Ahorn-Brosche bereits bei Reisen und offiziellen Empfängen präsentiert hat, beweist ihre tiefe Demut vor der royalen Geschichte. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die künftige Königin noch viele weitere Schätze aus dem 82-Millionen-Euro-Nachlass der Queen der Öffentlichkeit präsentieren wird. Jedes dieser Stücke erzählt eine eigene Geschichte von Liebe, Macht und der langen Tradition des britischen Empires, die nun durch Kate in die Moderne getragen wird.