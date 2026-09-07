Harry & Meg: Haussuche schwierig, weil sie viel Luxus wollen

Nach der Rückkehr nach England gestaltet sich die Immobiliensuche für Prinz Harry äußerst kompliziert.

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Das Herzogspaar von Sussex hat für seinen Neustart in Großbritannien noch kein dauerhaftes Zuhause gefunden. Derzeit wohnen die beiden in einem Haus auf dem weitläufigen Anwesen eines Freundes. Ein enger Vertrauter von Prinz Harry berichtet, dass sich die Immobiliensuche in der Heimat als äußerst schwierig und langwierig erweist. Es könnte demnach noch zwölf bis achtzehn Monate dauern, bis die Familie endlich in ein eigenes Haus ziehen kann.

Geduld bei der Haussuche

Dieser lange Zeitraum ist laut Experten nur realistisch, wenn das Paar noch Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 einen Kauf erfolgreich abschließt. Die Suche nach einem Haus gestaltet sich auch wegen der genauen Vorstellungen der beiden schwierig. Die Sussexes suchen nach einem Anwesen mit viel Grundstück, was auf dem britischen Markt eine Seltenheit darstellt. Hinzu kommt, dass in ihrer Preisklasse von mehr als acht Millionen Pfund vor allem historische Gebäude infrage kommen, bei denen Renovierungen wegen des strengen Denkmalschutzes sehr aufwendig ausfallen können. Für Prinz Harry bedeutet diese Immobiliensuche eine echte Geduldsprobe.

Burford, the Cotswolds. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Neue Schule für Kinder

Während die Suche nach einem Haus noch viel Zeit beansprucht, sind andere Pläne für den Neustart bereits abgeschlossen. Die Kinder Archie und Lilibet haben bereits feste Plätze an einer britischen Privatschule und sollen dort ab September unterrichtet werden. Folgende Punkte sind für den künftigen Alltag des Paares geplant:

Harry übernimmt künftig einen großen Teil des täglichen Familienalltags in England.

Meghan wird regelmäßig zwischen Großbritannien und Kalifornien pendeln.

Die luxuriöse Villa in Montecito behalten sie vorerst für 556.000 Euro pro Jahr.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 20: In this photo illustration, British Newspaper the Daily Telegraph reports that the Duke and Duchess of Sussex will move to the UK on August 20, 2026 in London, England. It has been reported that Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex will move back to the United Kingdom with their two children at the end of the month. (Photo by William J Connolly/Getty Images) © Getty Images

Trotz des neuen Lebensabschnitts in Europa möchte das Paar die Verbindung nach Amerika nicht vollständig abbrechen. Für Prinz Harry bleibt die Immobiliensuche jedoch das drängendste Thema der kommenden Monate.